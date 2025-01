Cazzu volvió al ruedo con tema y video propios; Milo J con Tini

“Me encanta el género y me parece que tiene una conexión directa con el trap, por eso me provocaba muchas ganas de intentar hacerlo”, dice Cazzu sobre Dolce, la canción que estrenó hace menos de cuarenta y ocho horas, y que realiza un corrido tumbado en el que explora nuevos sonidos. La canción fue producida por el multipreamiado productor argentino Nico Cotton, y el videoclip fue dirigido por la misma Cazzu para transmitir la esencia de la letra que trata sobre el amor y la venganza. “Fue entonces que compuse Dolce de una manera muy natural y cómoda. A su vez intenté respetar el estilo al máximo”, aseguró Cazzu.

Los corridos tumbados son un fenómeno musical que produjo con México de la mano de músicos como Peso Pluma, mexicano que fue novio de la cantante argentina Nicki Nicole. Pero su origen es centenario, se remonta a la independencia y luego a la revolución mexicana. “Eran una apropiación e imaginario del pueblo, que contaban lo que los medios no. Incluso, servían para desprestigiar a candidatos y figuras de la política de la época”, explicó en un medio mexicano Ana Leticia Hernández Julián, doctora en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. En el presente, lo que hacen los músicos jóvenes es convertir al corrido en un subgénero donde las temáticas son otras.

Rating musical. Con Dolce, su corrido tumbado, Cazzu busca conectar aún más con la cultura mexicana, donde su música sigue ganando fuerza: es la artista argentina más escuchada en México, algo que quedó demostrado cuando lanzó La cueva en noviembre de 2024, canción que rápidamente debutó en el top 50 de Spotify en México. Fuera de ese país La cueva fue para Cazzu la canción se convirtió en el debut más exitoso de su carrera. En Spotify, supera las once millones de reproducciones y está en el top 5 de Mejores Debuts Globales de una artista latina. El videoclip, también dirigido por ella, fue un éxito en YouTube: tiene más de veintisiete millones de reproducciones y estuvo en el primer puesto en Tendencias de Videos Musicales a nivel Global; alcanzó ese mismo puesto en Tendencias en más de diez países, como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y Paraguay.

Dueto. Otro cantante de este heterogéneo grupo, que integran Cazzu, Duki, Nicki Nicole y otros, también lanzó nueva canción: Milo J, el joven de 20 años que sorprendió cuando debutó con la Session57 con Bizarrap. En esta oportunidad, Milo J presentó Lo que me causa, su primera canción en modo colaboración, y lo hizo con Tini Stoessel. Primero, él la invitó al escenario del Movistar Arena de Madrid, para estrenarla con público. “Voy a cantar un tema que no salió, lo hice con una increíble persona, Tini”, dijo Milo J. Esa presentación fue grabada, convirtiéndose en el videoclip oficial. Lo que me causa es el primer corte de lo que será su nuevo álbum 166 Deluxe, una continuación del universo que Milo J desplegó en su álbum 166, lanzado en julio de 2024. Ese disco marcó una bisagra en su carrera: debutó en el sexto puesto del ranking Top Álbums Global y acumula más de trescientas millones de reproducciones en Spotify.