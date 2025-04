Lana del Rey, Miranda! y Turf: los 10 lanzamientos musicales de la semana

La industria musical presentó una amplia variedad de lanzamientos esta semana que reflejan la diversidad de géneros y propuestas de artistas locales e internacionales. Desde el regreso de Pulp hasta la balada acústica de Lana Del Rey, los estrenos abarcaron una gran gama de sonidos, incluyendo el pop, rock, música urbana y reggae. Además, colaboraciones destacadas como la de Miranda! con Nicki Nicole y la fusión de Turf y Lali Espósito marcaron el pulso de la escena musical.

Delaossa lanzó su nuevo álbum "La Madrugá", con la participación de Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Quevedo

Lana del Rey–"Bluebird"

Lana del Rey estrenó "Bluebird", el segundo adelanto de su próximo disco "The Right Person Will Stay". El tema, publicado a una semana del sorpresivo lanzamiento de “Henry, Come On”, fue coescrito por la artista estadounidense junto al músico Luke Laird y producida por Drew Erickson.

Se trata de una balada acústica con tintes country que continúa delineando el sonido del LP. En ese sentido, la cantante había anticipado que su décimo álbum de estudio marcará una incursión decidida en el universo del country, sin dejar de lado las exploraciones estilísticas que caracterizan su obra.

Además de Laird y Erickson, el trabajo contará con la participación del productor Jack Antonoff, frecuente colaborador de Del Rey. La artista agradeció públicamente el “hermoso trabajo” que realizaron en este proyecto aún en proceso, que está previsto para el próximo 21 de mayo, aunque la cantante advirtió que se podría atrasar.

Pulp–"Spike Island"

La banda británica Pulp confirmó el lanzamiento de "More", su primer álbum en 24 años, y presentó el single adelanto “Spike Island”. El disco comenzó a gestarse en 2023 durante su gira de reunión, que incluyó un show en Argentina, y fue grabado en solo tres semanas con el productor James Ford.

El cantante Jarvis Cocker explicó que el LP incluye colaboraciones de Richard Hawley, Jason Buckle, la familia Eno y arreglos del Elysian Collective, y está dedicado al bajista Steve Mackey, fallecido en 2023. El trabajo marcará el regreso discográfico de la banda desde "We Love Life" (2001) e incluirá once canciones. La actual formación está compuesta por el propio Cocker, Mark Webber, Candida Doyle y Nick Banks, además de cinco músicos adicionales que los acompañan en esta nueva etapa.

Aunque el videoclip de “Spike Island” fue animado con inteligencia artificial, basándose en las imágenes originales tomadas por Rankin y Donald Milne para el clásico "Different Class" (1995), el cantante subrayó que la música fue creada exclusivamente por humanos y aprovechó para criticar el uso indiscriminado de ese tipo de tecnologías en la industria.

Beto Cuevas ft. Javiera Flores–"Todo es perfecto"

Beto Cuevas lanzó "Beto Cuevas Acústico", un álbum grabado en vivo que revisita los grandes momentos de su trayectoria, desde sus días al frente de La Ley hasta su etapa solista. Con versiones íntimas y emotivas, el proyecto busca conmover a los fanáticos a partir de interpretaciones honestas y humanas.

Registrado en el Teatro Teletón de Santiago de Chile bajo la dirección del productor Humberto Gatica, el álbum evoca el espíritu del histórico MTV Unplugged de La Ley en 2001, que marcó un antes y un después en el rock en español. El centro emocional del disco lo ocupa “Todo Es Perfecto”, una canción inédita interpretada a dúo con la cantante chilena Javiera Flores.

“Hard Candy”, el álbum con Justin Timberlake y Pharrel Williams con el que Madonna se despidió de Warner tras 25 años

Compuesta especialmente para este formato, la pieza nace “del silencio, del dolor que transforma”, como expresó el propio Cuevas. “Esta canción no existía antes. Nació para este momento, para este formato, y Javiera le dio una luz especial. Habla de encontrar belleza incluso en la pérdida”, profundizó el músico.

Con arreglos delicados de cuerdas y guitarras producidos por Gatica, el álbum transita un camino que, lejos de repetir fórmulas, apuesta por volver al origen con una mirada renovada. Además de la novedad que representa “Todo Es Perfecto”, el repertorio incluye nuevas versiones de himnos como “Mentira”, “El Duelo” en colaboración con Ely Guerra, “Vuelvo”, “Aquí” y “Fuera de Mí”.

Miranda! ft. Nicki Nicole–"Hace Rato​"

Miranda! estrenó “Hace Rato”, su nueva colaboración junto a Nicki Nicole, que sirve como segundo adelanto del próximo álbum del dúo, "El Nuevo Hotel Miranda!", previsto para el 8 de mayo. Coescrita por Ale Sergi y Nicki Nicole, el tema fusiona el característico pop del grupo con matices del género urbano, consolidando una nueva faceta sonora en esta etapa del conjunto.

El videoclip oficial acompaña la propuesta conceptual del disco, que desarrolla una narrativa visual inspirada en el surrealismo. En la pieza audiovisual, Sergi y Juliana Gattas aparecen como figuras gigantes en un entorno donde la gravedad se altera y las escenas remiten a paisajes oníricos y referencias al arte surrealista.

Desde mayo de 2024 hasta la actualidad, Miranda! lanzó cuatro adelantos de su próximo álbum. Entre los sencillos ya disponibles se encuentran “Siempre que lo beso”, en colaboración con Kenia OS; “Como amigos”, junto a Ana Mena; una nueva versión de “Por ese hombre”, interpretada con Abraham Mateo y “Triste”, con la participación de Conociendo Rusia. El LP también contará con la aparición de Fito Páez, Tini, Vicentico, Leo Rizzi y Young Cister.

Turf ft. Lali Espósito–"Loco un poco"

Turf lanzó una nueva versión de su clásico “Loco un poco”, esta vez con la participación de Lali Espósito. La canción forma parte de "Polvo de Estrellas", el proyecto audiovisual de la banda de rock nacional que fusiona entrevistas, reversiones y colaboraciones con músicos de distintas generaciones.

Esta interpretación incorpora una impronta pop, favorecida por el estilo artístico de Lali. Sumado a esto, la producción artística estuvo a cargo de Ale Sergi, líder de Miranda!, cuya influencia se percibe desde los primeros compases de la canción. El videoclip, dirigido por Gonzalo Llamas Sebesta, incluye una charla previa entre Joaquín Levinton y Espósito, que refleja la química entre ambos y el tono lúdico del proyecto.

Para reforzar el espíritu inclusivo de la propuesta, Turf presentó esta nueva versión en vivo el martes por la tarde en Radio La Colifata, la primera emisora gestionada por pacientes y expacientes psiquiátricos del Hospital Borda, como parte de una iniciativa terapéutica y de integración social.

Kapanga ft. Damas Gratis–"El mono relojero"

Kapanga celebra su historia con una nueva versión de “El mono relojero”, uno de los himnos más emblemáticos de su carrera. La canción, considerada un punto de inflexión en la trayectoria de la banda, no solo los catapultó fuera de la escena local, sino que consolidó su lugar como un grupo popular y transversal en el rock argentino.

La edición 2025 del clásico llega con la colaboración de Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, que aporta su voz y su característico teclado, generando una combinación entre dos referentes de la música nacional. El resultado es una fusión fresca que respeta la esencia original y potencia su impronta con nuevos matices cumbieros.

La producción artística estuvo en manos de Martín “Moska” Lorenzo y Mariano Franceschelli, integrantes de Los Auténticos Decadentes, quienes también estuvieron a cargo de la mezcla y el mastering. La grabación se realizó en los estudios Del Abasto “Monsterland” y “Que les importa mix recording studio”, con la participación técnica de Álvaro Villagra y Alfredo Yasinski.

KNAK–"Vida Lujosa"

El artista uruguayo KNAK estrenó “Vida Lujosa”, el primer adelanto de su próximo álbum. Acompañado por un videoclip que refleja su esencia, el tema propone una mirada diferente sobre el lujo: encontrar la paz, rodearse de amor y tener la fortaleza para enfrentar las adversidades.

La pieza audiovisual potencia la filosofía de vida basada en la actitud diaria más que en las posesiones materiales con una estética íntima y cargada de simbolismo. Ambientado entre camerinos, espejos, luces y la energía del escenario, acompaña el recorrido del artista por un universo donde lo público y lo privado se cruzan. Cada plano propone una introspección: la de mantenerse fiel a uno mismo en medio de las expectativas externas.

“Todos pasamos por bajones y momentos en los que parece que todo se complica. Pero lo que realmente importa es cómo nos plantamos frente a eso. ‘POSITIVO’ no es solo una vibra, es una elección”, expresó el músico, anticipando la visión que marcará esta nueva etapa.

La Joaqui ft. Katteyes–"GR"

La Joaqui estrenó “GR”, una interpretación junto a la artista chilena Katteyes. Con la convicción de potenciar la presencia femenina en el género, la argentina elige colaborar con mujeres que admira y con las que comparte una forma de hacer y vivir la música.

El tema, que ya había tenido un anticipo en redes sociales, se volvió viral rápidamente, reflejo del fuerte impacto de ambas artistas en el mundo digital. El single combina el estilo picante y potente de La Joaqui con la frescura pop-urbana de Katteyes. Además del cruce de estilos, representa un puente musical entre Argentina y Chile, a la vez que marca la primera incursión de La Joaqui en el reggaetón dentro de su canal oficial de YouTube.

Ryan Castro, Peso Pluma y SOG–"UN TRÍO"

Ryan Castro se volvió a unir con Peso Pluma y el productor colombiano SOG para lanzar su tercera colaboración, “UN TRÍO”. Con un ritmo salvaje y contagioso, se trata del primer adelanto oficial de lo que será el segundo álbum de estudio de Castro.

Los cantantes ya habían colaborado en "Quema”, canción que alcanzó la certificación diamante por la Recording Industry Association of America (RIAA) y se consolidó como uno de los grandes hits del año. A ese antecedente se suma “Mala”, otro tema que conquistó a los fans.

La T y la M ft. Rusherking–"Te extraño bb"

La T y La M lanzó “Te extraño bb”, una colaboración con Rusherking. Este es el segundo tema que comparten, luego de “QUIERO CREER”, la canción que acompañó a la selección argentina durante el Mundial 2022, que alcanzó el cuádruple platino y contó con la participación de Luck Ra.

En esta oportunidad, la banda presenta un reggae con impronta cumbiera, fiel a su estilo, que se fusiona con un tinte romántico y permite que la voz melódica de Rusherking se destaque sobre el ritmo. El videoclip de la canción refleja ese espíritu lúdico: dinámico, entretenido y con la participación especial del Pollo Álvarez, quien simula conducir un programa de televisión.