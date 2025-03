Dos años después de la promesa de Chano, Tan Bionica cerró lo que describieron como su "mejor gira" donde todo comenzó: el festival Lollapalooza. De esa manera, el mismo escenario que los vio volver fue testigo de su despedida este domingo, luego de dos años de recorrer el país y el mundo en el marco de "LA ÚLTIMA NOCHE MÁGICA TOUR". En esta ocasión, también contaron con invitados especiales: Nicki Nicole y Airbag, quienes ya los habían acompañado en su mítico show en el Monumental.

Tras un impasse de casi siete años, el tan esperado anuncio llegó en 2023 durante el show solista de Santiago Moreno Charpentier ("Chano") en el evento musical. "Tengo una noticia: en cinco minutos vuelve Tan Bionica", proclamó, y aparecieron en escena su hermano Gonzalo, conocido artísticamente como "Bambi", Sebastián "Seby" Seoane y Diego "Diega" Lichtenstein. Ese fue el pie para el inicio del tour que los llevó por distintos rincones de la Argentina, Latinoamérica y Europa, además de romper diversos récords: ser la banda nacional que más entradas vendió en 2023 (276.879) en tan solo cinco fechas y ser el grupo que más boletos vendió en la historia del Movistar Arena (más de 500.000 tickets).

Las condiciones climáticas adversas no fueron un impedimento para que el piberío biónico colmara el Hipódromo de San Isidro este domingo. Bajo la luz de la luna y los rastros que quedaban de la lluvia que azotó la jornada, el show estaba programado para las 20:45, pero ya desde temprano los fanáticos, su mayoría protegidos por pilotos, comenzaron a agruparse alrededor del escenario Samsung y preguntar de manera repetitiva qué hora era, ya que los últimos minutos antes del inicio parecían eternos debido a la emoción.

Cuando llegó el momento más esperado, las luces se apagaron y comenzó a sonar la intro habitual de los shows biónicos: "Seven Nation Army", de The White Stripes. En medio del coro y tarareos de los presentes, la pantalla se encendió y se leyó "Tan Bionica", acompañado de una estática intermitentemente. Esa no fue la única diferencia con los recitales previos, donde lo primero que se mostraba era un video de diferentes momentos de la trayectoria del grupo, sino que también cambió el orden de los temas. En ese sentido, en vez de abrir el concierto con "Hola mi vida" o "El huracán", el debut fue "Ella", una de las canciones más conocidas del cuarteto.

Ya desde la primera pista se apreció la energía que se viviría en el resto del evento: pogos, gritos, ovaciones, lágrimas de la emoción y aplausos. Del lado de los artistas, también se compartió esa emoción: Chano no solo cantó, sino que también bailó de manera animada e interactuó con el público, así como con sus compañeros, compartiendo elogios y sonrisas de complicidad que delataban los años de amistad. Con ese mismo vigor, más el acompañamiento de columnas de humo y un juego de luces que coincidía con la intensidad de las pistas, le siguieron "Beautiful" (donde además se mostraba parte de la letra en pantalla) y "Música", en la cual el "número diez", como el frontman describe a Bambi, entonó unos de los estribillos.

Al turno de "Loca", Chano se posicionó en un piano al final de la pasarela, en uno de los momentos más íntimos de la noche. “Tarde o temprano la vida nos demuestra el verdadero valor de las cosas, y a fin de cuentas, lo único que resiste a los efectos del tiempo son los recuerdos y los momentos que nos llevamos. Algún día nosotros vamos a poder decir: ¡Yo vi a Tan Biónica en el Lollapalooza!”, exclamó antes de comenzar a tocar.

Otro de los momentos de mayor conexión con el público fue en "Claramente", el cual interpretó de manera acústica en el mismo lugar, con el agregado emotivo de que fue el tema que antecedió al anuncio del regreso en 2023. "Quiero contarles que para mí y para mis compañeros, esta noche, en el cumpleaños número diez de este festival increíble que nos dio tanto, estamos compartiendo una de las noches más importantes de nuestra vida", comenzó.

"En este mismo lugar, en este mismo destino circular, hace dos años, yo les prometía que en cinco minutos volvía Tan Bionica. Y a partir de ahí iniciamos un viaje increíble. Cada instante, cada recuerdo, cada lágrima va a permanecer perpetuamente en ustedes, ese poquito de nosotros. Este momento no me lo olvido nunca más. Y no se olviden que de eso está hecha la vida: solo de momentos", expresó visiblemente emocionado, y comenzaron a sonar los primeros acordes.

Después se volvió al vigor inicial, de la mano de "El duelo", que tuvo uno de los mayores pogos de la noche, "Hola mi vida" y "Vidas perfectas". En el medio, tampoco faltaron los clásicos momentos de los shows: Chano apuntando al público con binoculares que funcionaban como una cámara y el DJ set realizado por Diega, acompañado brevemente por Bambi, haciendo honor al primer nombre de la banda (Biónica Electrónica) y a su faceta inicial más techno.

La promesa de grabar un tema de la primera hora y la aparición de Nicki Nicole y Airbag

La primera sorpresa llegó con la aparición de Nicki Nicole, "la reina", como la describió el cantante, con quien entonaron "Boquitas pintadas". Se trata de una pista muy especial para los fans de la primera hora, ya que fue escrita hace más de 20 años y forma parte del demo de Biónica Electrónica. Para agregarle más mística, no cuenta con una versión oficial, aunque su estribillo fue reutilizado para "Lunita de Tucumán", del disco debut de Tan Biónica, "Canciones del Huracán".

"Ya saben que yo soy fan, muy fan de ustedes y los amo con todo mi corazón. Saquen 'Boquitas pintadas', che", reclamó la invitada en un breve intercambio que tuvieron antes de irse. "Cuando vos vengas la sacamos", le respondió Chano. "Hay que ponerles presión", contestó la artista, lo que le valió la ovación del público. Ya en River, donde también interpretaron la misma pista juntos, habían reiterado la promesa de que "próximamente la grabamos", tal como habían anunciado en X (antes Twitter), luego de que los seguidores insistieran en una colaboración de dicho tema tras la colaboración que tuvo lugar originalmente en uno de los shows en Vélez.

Los segundos y últimos invitados de la noche fueron "dos de los tres" integrantes Airbag. "Un aplauso a nuestros verdaderos amigos de Airbag", gritó Chano, mientras Patricio y Guido Sardelli aparecían en escena tocando la guitarra. En medio de columnas de humo y fuego, y la pantalla que mostraba el clásico corazón estallando en pedazos, tocaron "Arruinarse", uno de los primeros hits de la banda, que incluyó el clásico rap de Diega y el legendario solo de guitarra de Pato que se vivió en el Monumental. "No se vayan nunca, Tan Bionica", pidió Pato antes de abandonar el escenario.

El fin de la noche mágica junto a los himnos de Tan Bionica: "Volvemos a casa por un tiempo"

En la última tanda de la noche, llegaron los temas más esperados e icónicos. Comenzaron a sonar sirenas y el público fiel ya sabía qué significaba: era el turno de "Ciudad mágica", una de las canciones más conocidas y que más enciende a los presentes. Justamente, fue uno de los momentos más enérgicos del recital, con columnas de humo y fuego, así como lluvias de papeles que incentivaban a la gente a saltar y poguear aún más.

Para "Mis noches de enero", la emoción se mantuvo, motivada también por los bailes y movimientos de mano del cantante, y realmente se cumplió su letra, a pesar de las alertas meteorológicas: "Se detuvo el tiempo y la lluvia no llovió". Después fue el turno de "Obsesionario en La mayor", donde se vivió el instante de mayor conexión e intimidad del público. Es que, durante su interpretación, Chano les pidió a los presentes que iluminaran el Hipódromo de San Isidro con las linternas de sus celulares. De esa manera, se apagaron las luces y los flashes fueron los protagonistas en un estribillo acústico dedicado especialmente a ese momento.

Como no podía ser de otra manera, el espectáculo se coronó con "La melodía de Dios", el mayor himno de la banda y que le da origen al 4 de noviembre, la fecha especial para el piberío biónico. Desde los primeros acordes la gente estalló en gritos y, en el icónico estribillo, los pogos no se hicieron esperar. Aunque fue la última canción, el show alcanzó su punto más alto de intensidad, con columnas de humo, lluvias de papeles y un impactante despliegue de fuegos artificiales, mientras que muchos de los presentes estaban conmovidos hasta las lágrimas.

Antes de cerrar la noche, llegó el momento más esperado desde que se anunció que el Lollapalooza sería el cierre de la gira: descubrir cuál sería el destino de Tan Bionica. La respuesta a la incógnita llegó de la mano de Bambi, quien, para alegría de los fanáticos, indicó que "nos volvemos a casa por un tiempo", dejando la puerta abierta a futuros proyectos o shows.

"Llevamos dos años de un tour que empezó aquí mismo, en este festival Lollapalooza. Y esta noche estamos muy emocionados porque nos llevamos a casa cientos de miles de miradas, de cariño, de amor, de abrazos, de corazones enormes que nos recibieron en toda Latinoamérica y el mundo. Estuvimos por todos lados llevando nuestras canciones y el mismo mensaje de siempre: que lo mejor está por venir. Queremos agradecerles por darnos este regalo, de la mejor gira que tuvimos en toda nuestra vida. Nos volvemos a casa por un tiempo, pero los amamos", manifestó emocionado. Ese fue el cierre de una nueva noche mágica en la Ciudad de Buenos Aires, esta vez, con la ilusión de que definitivamente no será la última, ya que, como siempre prometió Tan Bionica, lo mejor está por venir.