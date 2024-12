La emotiva despedida de Chano Charpentier a Jorge Lanata: "Quiso lo mejor para mí"

El músico Chano Charpentier, quien mantenía una amistad con Jorge Lanata, fue uno de los asistentes al velatorio del periodista en la Casa de la Cultura. "El mejor recuerdo de él es que yo estuve algunas veces internado, ustedes saben por qué motivos, y él estuvo siempre conmigo", dijo el líder de Tan Biónica.

"Siempre estuvo al lado mío. Siempre me habló bien, siempre se informaba de mí. Quiso lo mejor para mí y cuando me tuvo que decir que me ponga las pilas lo hizo”, contó el cantante. muy conmovido por la noticia de la muerte del periodista.

Contó: "Hablé con él hace poco. Lo que me quedó de él es que se fue feliz, enamorado. Estaba como un adolescente, enamorado de sus hijas, de la vida. Nunca dejó de hacer cosas, y yo me quedo con eso, mi amigo se fue feliz".

El vínculo entre Jorge Lanata y Chano Charpentier surgió en 2021 a partir de una entrevista que el cantante le concedió al periodista. En esa nota contó poremenores sobre la forma en que llevaba adelante los tratamientos para enfrentar sus problemas con las adicciones.

Chano dijo que Jorge Lanata "era un distinto". "Estábamos a punto de presenciar una nueva etapa de Jorge, porque ya no quería hacer política y quería hacer cosas nuevas. Una pena que no llegó", se lamentó el cantante.

