Qué pensaba Jorge Lanata sobre la muerte y el olvido: “En algún momento nos volvemos estrellas”

Jorge Lanata murió a los 64 años, tras darle batalla a múltiples problemas de salud durante varios años. Muchas veces estuvo al borde de perder la vida y tal vez por eso tenía una opinión formada sobre el tema.

“Vivimos como inmortales y realmente le damos poco valor a las cosas importantes, como si el amor existiera siempre, como si el tiempo fuera infinito”, había opinado el conductor. A lo largo de su vida, siempre se destacó por hacer lo que su deseo le marcaba y es por eso que entre sus consejos se encontraba uno que decía: “Traten de vivir sin arrepentirse”.

A pesar de haberse sometido a un trasplante de pulmón, nunca quiso dejar de fumar. Él pensaba que el deseo real de la gente no era que deje de fumar, sino que obedezca. Vivió como quiso y murió después de batallar como ninguno.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El último adiós a Jorge Lanata en la Casa de la Cultura porteña

“Somos estrellas”: la reflexión sobre la muerte y el olvido de Jorge Lanata

En una entrevista que brindó en el año 2017, el periodista dijo que no iba a velorios, porque no le gustaban. “Una vez, durante un programa que hice, Viaje al Fin de la Noche, fuimos al cementerio, y ahí me di cuenta de que estaba vacío, que los muertos no están ahí, que uno no se olvida, que uno acomoda a los muertos en algún lugar donde no duele”, reflexionó.

“¿Pudiste acomodar a tus muertos en un lugar donde ya no te duelan?”, le preguntó Gabriel Rolón, quien lo entrevistaba para revista Viva. “Sí, y en los últimos años me pregunto más por el tema de la muerte que antes”, respondió Lanata. “¿Y qué pensás?” “Tengo una teoría rarísima que es muy infantil, que es que somos estrellas”, le confió el periodista.

“Dice Sagan que el hombre y el universo están hechos de la misma materia, hidrógeno, helio y no recuerdo qué más. Él dice: ‘Somos polvo de estrellas’, o sea, estamos hechos de lo mismo y hay cientos de miles de millones de estrellas y entonces pienso eso, que en algún momento nos volvemos estrellas”, ahondó.

5 momentos increíbles (y definitorios) en la carrera de Jorge Lanata

Además, Rolón le preguntó si le temía a la muerte y Lanata dijo: “No. Yo tengo una curiosidad increíble de saber qué es y ahora estoy más místico que antes, porque creo que hay un orden". “¿Eso quiere decir que creés en algo superior?”, le consultó. “Sí, es lógico, me parece. No puede ser que la única respuesta sea el azar. No es azar, no es el caos”, descartó y aseguró que el universo tiene sentido: “No sé cuál es. Creo que no se puede saber, pero espero que sea así. Si no, sería un mal chiste, ¿no?”.

Tras reflexionar sobre la paternidad, el entrevistador le preguntó a Lanata si “la gente se va a olvidar de vos”. “No. Si lo que vos le das a la gente es honesto, no se olvida”, dijo tajantemente. Luego, añadió: “He sido feliz. Y, cada tanto, soy feliz y lo agradezco, no sé bien a quién, pero lo agradezco”.

ML