El último adiós a Jorge Lanata en la Casa de la Cultura porteña

El velatorio del periodista Jorge Lanata, que falleció a los 64 años, comenzó durante la noche de este lunes en la Casa de la Cultura porteña, ubicada en Avenida de Mayo 575 del Microcentro, con la presencia de familiares, amigos y personalidades de diferentes ámbitos.

Al lugar arribaron referentes de la política nacional, del periodismo y de otros ámbitos, además de ocasionales transeúntes y admiradores. Bajo emotivos aplausos ingresó el cuerpo del periodista pasadas las 23 al edificio de Avenida de Mayo 575.

Los restos serán velados hasta las 2 de la madrugada y la ceremonia se retomará este martes de 7 a 12 en una sala acondicionada especialmente para el evento. Posteriormente, el cuerpo será trasladado al Cementerio Campanario Jardín de Paz, ubicado en Ruta 2 kilómetros 34,2, en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

La llegada de Elba Marcovecchio, esposa de Jorge Lanata

Corona de flores enviada por la familia de la esposa de Jorge Lanata

A las 23 llegó el cuerpo a la Casa de la Cultura porteña

Muchas personas se acercaron a despedir a Jorge Lanata

Bárbara Lanata, hija mayor del periodista, acompañada de su madre, Andrea Rodríguez, exesposa de Lanata

Diego Leuco, Eduardo Feinmann, María O’Donnell y Ernesto Tenembaum fueron algunos de los primeros en acercarse para despedir a Lanata. También lo hicieron sus hijas Lola y Bárbara, su actual pareja Elba Marcovecchio y su exesposa Andrea Rodríguez.

"¿Qué le dejó Jorge Lanata al periodismo? Yo creo que es un antes y un después. Una forma de investigar, de ir en contra de la corrupción", remarcó Feinmann en declaraciones formuladas a la prensa en la puerta de la Casa de la Cultura porteña.

Por su parte, Tenembaum dijo: "Si tengo que elegir uno, me quedo con los años del Día D, los años del menemismo. Ese programa cambió la historia del periodismo televisivo en Argentina. Y no fue el programa en sí, fue él. Nosotros estábamos ahí, pero el gran legado que dejó es la audacia”.

"Yo creo que es un antes y un después", dijo Eduardo Feinmann

Tenembaum: "El gran legado que dejó es la audacia”

María O’Donnell

Nacho Otero

Galería de fotos: vida pública y privada de Jorge Lanata en imágenes

El músico Chano Charpentier, quien mantenía una amistad con Jorge Lanata, habló con los medios presentes y dijo: "El mejor recuerdo de él es que yo estuve algunas veces internado, ustedes saben por qué motivos, y él estuvo siempre conmigo. Siempre estuvo al lado mío. Siempre me habló bien, siempre se informaba de mí".

"Hablé con él hace poco. Lo que me quedó de él es que se fue feliz, enamorado. Estaba como un adolescente, enamorado de sus hijas, de la vida. Nunca dejó de hacer cosas, y yo me quedo con eso, mi amigo se fue feliz. Era un distinto y estábamos a punto de presenciar una nueva etapa de Jorge porque ya no quería hacer política y quería hacer cosas nuevas. Una pena que no llegó", dijo el líder de Tan Biónica, emocionado.

Chano Charpentier: "Me quedo con que mi amigo se fue feliz"

Susana Roccasalvo y Liliana Parodi

Nicolás Wiñazki

Gustavo Barco

Tato Young

Un hombre que llegó al lugar indicó que el periodista fallecido "era irreverente, único", mientras sostenía un ejemplar de Página/12 de los primeros años del diario. "Lanata fue un gran periodista" dijo una mujer entre lágrimas en los alrededores del lugar donde comenzó a ser velado.

El periodista murió este lunes tras seis meses de internaciones y diversas complicaciones de salud. El pasado viernes su estado se agravó y en las últimas horas su salud entró en un cuadro irreversible por una multiorgánica, que tuvo su desenlace durante la tarde.

FOTOS: Néstor Grassi

