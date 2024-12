Dirigentes políticos, deportistas y periodistas: las figuras argentinas que fallecieron en 2024

El 2024 quedará en la memoria como un año de despedidas para muchas personalidades emblemáticas de Argentina. Artistas, deportistas, intelectuales, periodistas y figuras públicas que dejaron un legado en la cultura e historia del país.

En algunos casos, sus fallecimientos no solo conmocionaron a familiares y amigos, sino también a generaciones de ciudadanos que crecieron admirándolos y que hoy recuerdan con gratitud sus contribuciones en diferentes ámbitos. Desde el arte y la arquitectura hasta el deporte y la política, cada una de estas figuras dejó una huella que sigue presente en el recuerdo colectivo.

Ricos, exitosos, dramáticos, polémicos: las 12 celebridades de las que habló el mundo en 2024

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Jorge Lanata, ícono del periodismo argentino

La adición más reciente a la lista se dio este lunes 30 de diciembre, con el fallecimiento del periodista Jorge Lanata. Después de varias intervenciones quirúrgicas y estar seis meses internados, murió por una falla multiorgánica. De acuerdo a informaciones cercanas a la familia, la salud del periodista se agravó el viernes 27 de diciembre, siendo que el cuadro se había vuelto irreversible. El último parte médico oficial que se dio a conocer el viernes 6 de diciembre indicaba que se encontraba "vigil, afebril y en ventilación mecánica durante la noche".

El colegio fue clave para poder comenzar desde muy chico a desarrollar su vocación. En la primaria hizo su primera entrevista y sintió la curiosidad por el periodismo. A los 14 años ya trabajaba en Radio Nacional. Continuó su labor durante la dictadura militar y fue mozo mientras escribía para la revista Siete Días. De esa manera, sumó la experiencia necesaria para desarrollar proyectos propios con los que logró gran reconocimiento.

En la gráfica, fue jefe de redacción a principios de la década del ’80 de la revista El Porteño, mientras que en 1987 fundó el diario Página/12, del cual también fue su director periodístico, para en 1990 crear la revista Página/30. Más tarde, el periodista dio vida a la revista Veintitrés, luego llegó EGO y el diario Crítica de la Argentina, en 2007. Fue columnista en el diario PERFIL y también colaboró con medios de varios países como Estados Unidos, Colombia y Venezuela, entre otros.

Galería de fotos: vida pública y privada de Jorge Lanata en imágenes

Su ingreso al mundo radial fue de la mano de Radio Colonia, donde escribía informes a los 14 años. Luego, pasó por Radio Belgrano y su labor en Rock&Pop fue el que le valió su primer Premio Martín Fierro de la Radio en el año 1995 por mejor programa periodístico. Llegó a Radio Colonia de Uruguay y tiempo después desembarcó en Radio del Plata con los ciclos "Lanata AM" y "Lanata PM". En 2012, fue contratado por Radio Mitre para hacer su ciclo "Lanata sin filtro", uno de los más exitosos del medio, acaparando el mayor caudal de oyentes.

Si bien hizo algunas apariciones en ficciones como la película Medianeras, su desempeño en televisión fue principalmente en la conducción de programas periodísticos, con mucho contenido propio y de investigación. "Día D", fue el programa que hizo en América TV y que le valió una gran cantidad de premios y de reconocimiento por parte del público y por parte de sus colegas.

En tanto, en 2012 inició por la pantalla de El Trece su ciclo "Periodismo para todos", un programa de investigación muy crítico a la política kirchnerista, que por ese entonces estaba en el poder. El informe "La ruta del dinero K" le valió buenas mediciones de audiencia y premios internacionales.

César Luis Menotti, el histórico DT de la Selección campeona del mundo en 1978

El director de Selecciones Nacionales y entrenador campeón del Mundial 1978 con la Selección argentina falleció el domingo 5 de mayo a los 85 años. El exjugador padecía un delicado estado de salud y había permanecido internado durante 12 días, un mes antes de morir, debido a una "anemia severa".

A raíz de ese diagnóstico, había sido sometido a una intervención quirúrgica, la cual superó exitosamente, y luego recibió el alta médica para regresar a su domicilio. Sin embargo, la situación del emblemático DT se había complicado debido a una tromboflebitis, mientras que su debilidad física prolongó su estadía en el hospital hasta el 12 de abril último.

La ausencia física no podrá despojarlo de la inmensa importancia que tuvo y tendrá para el fútbol argentino como el principal exponente de uno de los estilos que generó la grieta con Carlos Salvador Bilardo, que marcó un antes y un después en la historia de ese deporte en el país.

El adiós a César Luis Menotti, el creador de la Selección Nacional como la conocemos hoy

En una extensa carrera como director técnico, Menotti tiene también entre sus logros ser campeón del mundo con la Selección Nacional juvenil en Japón en 1979, en un equipo que tenía a jugadores como Diego Maradona, Ramón Díaz, Juan Simón, Juan Barbas, entre otros.

Lector de Jorge Luis Borges, a quien conoció durante una entrevista en su vivienda, entre otros autores, y admirador de los boxeadores Nicolino Locche, Carlos Monzón y Julio César Chávez, Menotti trascendió todas las fronteras del fútbol y se hizo dueño de un estilo que se intentó replicar una y otra vez, tanto dentro como fuera de la cancha.

Beatriz Sarlo, ensayista e intelectual argentina del siglo XXI

Beatriz Sarlo, una de las figuras más relevantes de la crítica literaria y cultural argentina, murió el 17 de diciembre a los 82 años. La escritora permanecía internada luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) diez días antes de su fallecimiento. Si bien pudo salir de terapia intensiva, sufrió una descompensación y perdió la vida.

Sarlo nació el 29 de marzo de 1942 en Buenos Aires, hija de Saúl Sarlo Sabajanes y de Leocadia Beatriz del Río. A sus 26 años, se recibió de licenciada en Letras en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y comenzó a trabajar en el Centro Editor de América Latina. También fue columnista en los diarios PERFIL, La Nación y en la revista Noticias.

Como lectora, ensayista y miembro del consejo de redacción de la revista Los Libros hasta su cierre en 1976, así como directora de Punto de vista entre 1978 y 2008, tuvo el poder de destacar el trabajo de un autor o de hundirlo por completo. Su honestidad, siempre inquebrantable, fue su bandera, aunque le valió numerosos enfrentamientos.

Última carta a Beatriz Sarlo

Entre sus textos más destacados están Borges, un escritor en las orillas (1993), Escenas de la vida posmoderna (1994), La pasión y la excepción (2003), Siete ensayos sobre Walter Benjamin y la cultura (2000) y La audacia y el cálculo: Kirchner 2003-2010 (2011).

Por su labor en la cultura y la literatura, fue multipremiada: recibió la beca Guggenheim, el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, el diploma al mérito Konex, la Orden do Merito Cultural de la República de Brasil y la Pluma de Oro de la Academia Argentina de Periodismo.

Juan María Traverso, leyenda del automovilismo argentino

Juan María Traverso, "El Flaco", murió a los 73 años, después de enfrentar un cáncer de esófago. Durante su larga y prolífica carrera, se coronó en múltiples oportunidades en las máximas categorías del automovilismo argentino como el Turismo Carretera y el TC 2000.

En su oriundo Ramallo iba a dedicarse a la actividad agropecuaria, pero su amistad con “Marito” García, que corría en karting y que luego incursionó en el Turismo Carretera, lo acercó al mundo del automovilismo. Traverso lo acompañaba a las carreras y su debut en el Turismo Carretera fue consecuencia de que García se incorporara al equipo oficial de General Motors y le cediera el Torino Liebre con el que estaba participando.

Traverso tuvo el 31 de octubre de 1971 la Vuelta de Pergamino, su “carrera más importante” y en 1972 ganó por primera vez: logró el premio Supernafta YPF, disputado en el autódromo semipermanente de 25 de Mayo. En 1973 se incorporó en el equipo oficial Ford, donde ocupó el lugar que había quedado vacante por la muerte de Nasif Estéfano. Allí tuvo de compañero a Héctor Luis Gradassi. En 1977 logró su primer campeonato de Turismo Carretera, y al año se volvió a coronar campeón.

Campeonísimo, temerario y el rival más duro: algunas de las frases y postales que hicieron ídolo al Flaco Traverso

En 1979, el Flaco se fue a correr a Europa en la Fórmula 2, con un March. Al poco tiempo contaba: “Tenía un contrato con el equipo Brabham. Yo corría con Keke Rosberg, por ejemplo, a quien le gané y quien me ganó. Dos años después fue campeón de Fórmula 1. Creo que habría andado muy bien allí, pero tuve que regresar con mi padre”, detalló.

El 7 de agosto de 2005 en el Autódromo de Olavarría, Traverso cerró su carrera como piloto profesional con 16 campeonatos (siete en TC2000, seis en TC y tres en Top Race), participaciones en categorías como Turismo Nacional Clase 3, Fórmula 2 Codasur, Club Argentino de Pilotos, Campeonato Mundial de Rally o Campeonato de Turismo Italiano.

Nora Cortiñas, la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo que evitó la política partidaria

Nora Cortiñas murió el 30 de mayo a los 94 años. Fue una de las Madres de Plaza de Mayo que evitaron meter la política partidaria en la causa de los derechos humanos y una de las que más trascendencia cobró, en parte por cuestionar el liderazgo a quien fue quizá la militante más famosa, Hebe de Bonafini.

La creadora de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora rompió con todos los moldes de la época que le tocó vivir. Con el temple que la caracterizó, la psicóloga social tuvo que afrontar el secuestro de su hijo Gustavo durante la última dictadura cívico militar. Esto cambió abruptamente su profesión hacia la militancia por los derechos humanos, una causa que atravesó su trayectoria desde entonces y le valió un sinfín de reconocimientos a nivel local e internacional.

Asimismo, levantó las banderas de los derechos humanos en sus viajes por el mundo, y se convirtió en un emblema del movimiento feminista, siendo la cara visible de las campañas de Ni Una Menos y del aborto legal. "Antes no era feminista sino que me crié en un hogar machista y patriarcal. Cuando se llevaron a mi hijo se me cayó un velo, tome fuerza e impulso para salir a la calle", indicó en uno de los tantos reportajes que dio.

El dolor como motor: Nora Cortiñas, la incansable Madre de Plaza de Mayo que evitó politizar la causa

"El encuentro con otras madres, la lucha colectiva, ese círculo de amor por nuestros hijos e hijas, fue lo que me dio la fuerza para salir adelante", continuó. "En ese caminar fui asumiendo las banderas de mi hijo y entendiendo que si él peleaba contra todas las injusticias yo también debía hacerlo. Esa ausencia, ese dolor que siento todos los días es el motor de mi compromiso".

Debido a diferencias de criterio político, ideológico y de "formas", y por el rechazo al liderazgo verticalista de Hebe de Bonafini, Cortiñas cofundó Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora en enero de 1986, junto con Marta Ocampo de Vásquez, Mirta Acuña de Baravalle, Taty Almeida y otras decenas de activistas.

Ginés González García, el exministro de Salud atravesado por la pandemia de Covid-19

El exministro de Salud Ginés González García murió el 18 de diciembre a los 79 años tras padecer un cáncer. Sucedió poco después de que la Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento del exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández en la causa conocida como "Vacunatorio VIP".

De larga trayectoria en la función pública, González García nació en la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos el 31 de agosto de 1945, y se recibió de médico cirujano en la Universidad Nacional de Córdoba.

Desde 1988 a 1991 se desempeñó como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de Antonio Cafiero. A partir de 1991 y hasta 2002 estuvo al frente de la Fundación Isalud, desde donde desarrolló varios programas sanitarios. También fue fundador y primer presidente de AES.

En enero de 2002, fue nombrado como ministro de Salud de la Nación por el entonces presidente Eduardo Duhalde. Tras ganar las elecciones, Néstor Kirchner lo ratificó en el cargo en 2003 y continuó conduciendo esa cartera hasta 2007.

Murió Ginés González García: la despedida de Cristina Kirchner, el mensaje de su familia y la crítica de Ocaña

En 2019, al asumir su gobierno, Alberto Fernández lo convocó nuevamente como ministro de Salud, un cargo que ocupó hasta febrero de 2021 cuando fue reemplazado por Carla Vizzotti, después de que se revelara que algunos allegados habían sido vacunados por vías informales durante la pandemia del Covid-19.

En 2013, González García recibió el Premio Konex, diploma al Mérito en la disciplina Salud Pública. Fue elegido por la fundación como una de las “personalidades destacadas de la década” en Ciencia y Tecnología dentro de ese campo por el fortalecimiento de la estrategia de Atención Primaria de Salud y su planificación en materia de sexualidad y natalidad, entre otras políticas.

En septiembre de 2019, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) le otorgó el título de doctor honoris causa. También recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) el 3 de diciembre de ese año, coincidentemente con el Día del Médico. Además, fue reconocido por la Universidad de Morón.

Guillermo Ferraro, el exministro de Infraestructura libertario acusado de filtrar información

El exministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, murió el 4 de diciembre a los 69 años. Había acompañado al presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión hasta el 9 de febrero de 2024, estuvo menos de tres meses en el cargo ministerial. El contador público y empresario había sido desplazado de su cargo en la gestión libertaria tras ser acusado de filtrar información oficial.

Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), comenzó su carrera política asociado al Justicialismo: desde 1988 hasta 1991 fue subsecretario de Infraestructura y Telecomunicaciones de la provincia de Buenos Aires durante el mandato del gobernador peronista Antonio Cafiero.

También fue jefe de asesores de Cafiero en el Senado y participó como asesor de la Convención Constituyente de 1994. Entre 1997 y 2001, Ferraro fue presidente de CEAMSE; mientras que, durante el gobierno de Eduardo Duhalde fue subsecretario de Industria de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación y, entre 2005 y 2007 —mientras Néstor Kirchner era presidente—, fue vicepresidente de Nación Servicios.

Guillermo Ferraro, exministro de Milei: "Fue un error haber disuelto el Ministerio de Infraestructura"

En 2007 se vinculó con el PRO, al formar parte del gobierno porteño tras la llegada de Mauricio Macri. En el sector privado dirigió bancos y hasta abril del año pasado fue director de Infraestructura y Gobierno en KPMG Argentina, una consultora que provee servicios de auditoría, impuestos y asesoría.

En ese lugar, Ferraro asesoró a la Corporación América en dos ambiciosos proyectos que finalmente no se concretaron: la hidroeléctrica Chihuido sobre el río Neuquén y el Corredor Bioceánico Aconcagua, una iniciativa que pretendía unir los océanos Atlántico y Pacífico mediante un corredor ferroviario de alta tecnología que atravesaba la cordillera y en la que salía la carga por puertos chilenos.

De hecho, trabajando para Eduardo Eurnekian conoció a Milei, quien en ese momento era economista jefe de Corporación América, y al exjefe de Gabinete Nicolás Posse, que lideraba el proyecto. Antes de ser designado ministro de Infraestructura en diciembre de 2023, Ferraro estuvo a cargo de la Coordinación Nacional de la Fiscalización de La Libertad Avanza durante los comicios generales y el balotaje.

Alfredo Cahe, el médico histórico de Diego Maradona

Alfredo Cahe, histórico médico de Diego Maradona y de figuras de la política y la farándula, murió el 13 de septiembre a los 80 años en la Ciudad de Buenos Aires. Cahe también se mantuvo cerca de figuras de alto perfil como el expresidente Carlos Menem; el secretario de Ambiente, Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; la conductora Susana Giménez; los cantantes Sandro y Cacho Castaña, la actriz y legisladora Irma Roy, entro otros.

El médico conoció a Maradona en 1977, cuando "Pelusa" tenía apenas 16 años, y el representante del jugador Jorge Cyzterpiller lo llevó al consultorio para que le recetara unas vitaminas. Desde ese momento, lo acompañó incluso en los tramos más duros: por ejemplo, Cahe reconoció que el futbolista tenía adicción a drogas y, en ese contexto, lo ayudó a realizar distintos tratamientos para terminar con el consumo.

Además, estuvo junto a él cuando lo internaron de urgencia en la ciudad balnearia de Punta del Este, en el 2000, donde estuvo al borde la muerte. Sin embargo, cuando el campeón del mundo falleció el 25 de noviembre de 2020, opinó que "Diego se dejó estar y fue una especie de suicidio".

Otra de las frases más resonantes que pronunció tras el fallecimiento del ídolo del fútbol fue: "Creo que la gente no comprendió quién fue Diego Maradona. Solamente el tiempo y la genialidad lo pondrá a Diego en su lugar adecuado".

Selva Alemán, emblema del cine, teatro y televisión

La actriz Selva Alemán (cuyo nombre real era Carmen Selva Giorno) murió el 3 de septiembre a los 80 años, dejando un legado inigualable en el teatro, cine y televisión argentinos. La artista nació el 30 de abril de 1944 y fue hija de la reconocida actriz Carmen Vallejo.

Su carrera comenzó a una edad temprana y, a lo largo de más de seis décadas, se consolidó como una figura destacada y versátil en la escena artística nacional. Su trayectoria le valió numerosos reconocimientos, incluyendo el prestigioso Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado en 2003 por la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación.

A lo largo de su carrera brilló en televisión con inolvidables interpretaciones en ficciones como “Nuestra galleguita”, “Mujercitas”, “Situación límite”, “Atreverse”, “Son amores”, “Lalola”, “Malparida” y “Tiempo final”, entre muchas otras. En el cine, participó en películas como “Contar hasta diez”, “El grito de Celina”, “Mamá querida” y “Objetos”, demostrando su talento en cada uno de sus roles.

En el teatro, su versatilidad le permitió destacarse en una amplia gama de obras, desde clásicos hasta comedias contemporáneas. Fue protagonista de producciones como “¿Quién le teme a Virginia Woolf?”, “Las troyanas”, “El precio”, “Sonata de otoño” y “Tres hermanas”, entre otros grandes éxitos.

Diana Cabeza, la arquitecta detrás de la señalética y los paradores porteños

La diseñadora urbana y arquitecta Diana Cabeza falleció el 22 de mayo a los 69 años, a causa del cáncer. Oriunda de la ciudad de Buenos Aires, se graduó de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón con diploma de honor y luego se recibió de arquitecta de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Belgrano (UB).

Sus obras forman parte de los paisajes cotidianos de ciudades del mundo, como Tokio, Zúrich, París, Barcelona, Chicago y en argentinas como Córdoba, Mendoza, Trelew, Rosario, Jujuy, Catamarca, Pergamino y Buenos Aires. En su ciudad natal fue la responsable de la creación de la señalética y los paradores del Metrobús.

Su actividad se enfocó en el diseño y producción de equipamiento urbano e institucional a través de Estudio Cabeza, el desarrollo de servicios de diseño para terceros y la investigación a través de sus relevamientos y de su actividad académica. Además, parte de su trabajo se orientó en torno a las posibilidades de los sitios, los espacios sociales, los usos, la ergonomía y la revalorización de los materiales regionales.

Su obra recibió premios nacionales e internacionales y se exhibió en el Centro Cultural Recoleta, el Malba, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y el Museo de Arte y Diseño de Nueva York. Obtuvo el Premio Mujeres Creativas 2014, el Premio Konex Platino 2012 al diseño industrial, el premio DARA 2010, el Primer Premio del Concurso Nacional de Mobiliario Urbano para la ciudad de Buenos Aires en 2004, el Premio ICFF Editors de Nueva York en 2003 por su banco “Yacaré” (que hizo por encargo del galerista Daniel Maman y la arquitecta Diana Saiegh) y un diploma al mérito del Konex en diseño industrial en 2012.

Otros personajes argentinos reconocidos que fallecieron en 2024

Rubén Marín , cuatro veces gobernador de La Pampa (27 de enero, 89 años)

, cuatro veces gobernador de La Pampa (27 de enero, 89 años) Hernán Hipólito Cornejo , exgobernador de Salta (15 de febrero, 78 años)

, exgobernador de Salta (15 de febrero, 78 años) Ricardo Monner Sans , abogado (16 de febrero, 87 años)

, abogado (16 de febrero, 87 años) José María Vernet , exgobernador de Santa Fe (23 de feb, 79 años)

, exgobernador de Santa Fe (23 de feb, 79 años) Diana Conti , exdiputada nacional y senadora (8 de marzo, 67 años)

, exdiputada nacional y senadora (8 de marzo, 67 años) Roberto Cirilo Perdia , exdirigente de Montoneros (20 de marzo, 80 años)

, exdirigente de Montoneros (20 de marzo, 80 años) Gregorio Pérez Companc, magnate de los negocios (14 de junio, 89 años)

magnate de los negocios (14 de junio, 89 años) Humberto Maschio , futbolista (20 de agosto, 91 años)

, futbolista (20 de agosto, 91 años) Luis Mattini , guerrillero, exjefe del ERP (22 de septiembre, 83 años)

, guerrillero, exjefe del ERP (22 de septiembre, 83 años) Lorenzo Pepe , cinco veces diputado nacional por el PJ (14 de octubre, 93 años)

, cinco veces diputado nacional por el PJ (14 de octubre, 93 años) Juan José Sebreli , filósofo, sociólogo, crítico literario, periodista (1° de noviembre, 93 años)

, filósofo, sociólogo, crítico literario, periodista (1° de noviembre, 93 años) German Moldes , exfiscal general (20 de noviembre, 77 años)

, exfiscal general (20 de noviembre, 77 años) Roberto Giordano , peluquero y empresario (22 de noviembre, 79 años)

, peluquero y empresario (22 de noviembre, 79 años) Roberto Dromi , exministro de Obras Públicas de Menem (23 de noviembre, 79 años)

, exministro de Obras Públicas de Menem (23 de noviembre, 79 años) Roberto Grabois , dirigente político y padre de Juan Grabois (5 de diciembre, 82 años)

, dirigente político y padre de Juan Grabois (5 de diciembre, 82 años) Héctor Recalde, abogado y dirigente político (9 de diciembre, 86 años)

MB/ML