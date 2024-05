Campeonísimo, temerario y el rival más duro: algunas de las frases y postales que hicieron ídolo al Flaco Traverso

En "Rapido y furioso" se ve a Vin Diesel corriendo a mil por hora en todo auto o situación imaginable, y este sábado triste por la muerte de Juan María "El Flaco" Traverso, esa expresión lo pinta de cuerpo entero. Porque fue durante décadas el más rápido, el más furioso (convenía no estar cerca cuando se bajaba si su auto se había roto o creía que algún rival lo había perjudicado) y el más campeón de los pilotos. Corrió en varias categorías, por su talento era multifunción, pero fue en el TC donde generó con más pasión amores y odios, situaciones que dejaron frases y anécdotas que, ya retirado, lo convertían en segura atracción fuera en programas de TV, notas de radio o asados en los que se juntara gente que ama los fierros y los autos.

Elegimos algunos, pocas, porque hacerle honor a su trayectoria, llevaría archivos enteros, y empezamos con la carrera que ganó en 1988 en el circuito de General Roca, donde ganó con una de las míticas coupé Renault Fuego prácticamente en llamas... El coche iba dejando una estela de humo en la pista, pero el Flaco jamás se hubiera detenido y siguió hasta la meta como el multicampeón que era:

La temeridad de esa maniobra le dio un carácter de leyenda a esa victoria, que el propio automovilista recordaba diciendo: “Lo veo hoy y creo que me tendría que haber bajado del auto... Pero yo sabía de autos, de mecánica... Hoy los pilotos no saben tanto de eso,,,”.

Los duelos que lo hacían enojar

Famoso por su carácter duro a la hora de correr, Traverso discutió, se enojó o se peleó con muchos colegas, y se recuerda un episodio con Gabriel Ponce de León, que en 2004 lo hizo rabiar con ganas: el piloto Flaco se bajó hecho una furia, dedicándole una lluvia de insultos durante una carrera en Río Cuarto, porque tuvieron un choque que dejó lo había dejado fuera de pista a poco de larga.

Un cronista se acercó para hacerle una nota, y el Flaco no paraba de insultar a su rival. De hecho, el deportista repetía una y otra vez que estaba dispuesto a "cagarlo a trompadas" a Ponce de León, a quien describía entonces como un "mocoso de m...".

"¿Lo vas a denunciar?”, consultó el periodista. "No, qué carajo me importa, lo voy a cagar a trompadas...”, repetía el Flaco, enfurecido.

Otro duelo memorable fue con Marcos Di Palma, también audaz y temerario hasta el límite, con el que se sacaron chispas en varias oportunidades, pero cuando bajaban los decibeles siempre se chicaneaban amistosamente delante de las cámaras. De hecho, durante una nota, señalando a Di Palma, Traverso lo definió como "el piloto más corajudo, pero no sabe manejar”.

Algunas frases eternas del Flaco Traverso

A continuación, repasamos algunas de las frases más emblemáticas de Juan María Traverso, que se despidió este sábado a los 73 años, luego de más de tres décadas gloriosas como piloto.

- “El mío es un caso insólito. Llegué al TC sin ninguna experiencia previa. Antes no había corrido ni en monopatín” (20/02/1990).

- “En la escuela fallaba un poco en conducta. Un día me pusieron 20 amonestaciones porque le pegué un pelotazo a un cura…" (20/02/1990).

- “Soy polémico porque soy vigente. Fijate que desde que empezó el TC 2000 siempre estuve en los primeros planos y, en cambio, mis rivales fueron cambiando” (28/11/1988).

- "Soy un ansioso de mierda: aprieto el botón antes de terminar de mear” (28/08/2006).

- “Nacer el Día de los Inocentes nunca me favoreció. Cumpleaños, Navidad, Año Nuevo y Reyes con un solo regalo, que encima es una cagada...” (20/02/1990).

- “Para mí la puteada es acortar la charla y que no queden dudas. Por ejemplo: ‘usted es una persona que a lo mejor no coincide conmigo, usted se equivoca en esto o en lo otro…’ Prefiero decir ‘usted es un pelotudo’. Listo ¿cuánto tardaste? Cinco segundos” (01/08/2017).

- “Ser subcampeón es lo peor que hay. Quedás como un zapallo. Es mejor si salís tercero o cuarto, porque no se acuerda nadie...” (28/12/2003).

“Nunca pensé que me podía matar. Sufrí grandes accidentes, pero siempre creí que no me podía pasar nada” (18/04/2001).

- “Creo en Dios… Y no sabés la cantidad de veces que me manejó el auto. Además, soy devoto de la Virgen de Luján” (08/06/1995).

- “Yo atajaba, quería ser como Amadeo Carrizo. Y era muy bueno para el atletismo. Siempre ganaba medallas en salto y en carreras de cien metros” (20/02/1990).

- “Nunca nadie me ofreció droga ni tampoco vi a nadie drogándose a mi lado. Si alguien me ofreciera droga, lo cagaría a trompadas” (06/08/2001).

- “Ser soberbio y calentón son dos defectos que tengo. Cuando me atacan yo respondo de esa forma y cuando me pongo soberbio soy una mierda” (08/06/1995).

- “Si el automovilismo argentino desapareciera, el TC sería la última categoría en morir” (18/12/1978).

- “No soy un buen perdedor, tengo reacciones que no puedo frenar" (02/11/1999).

- “Yo no soy un showman. Actúo en los circuitos como en mi casa (09/02/1998).

- “Yo fui el último ídolo del automovilismo” (21/08/2011).

- “El automovilismo no es un deporte. El ajedrez tampoco. El deporte es algo para mejorar el físico. El automovilismo te lo hace mierda. Te lo empeora” (09/03/2002).

- “¿El mejor? Yo soy el mejor de todos, ¿quién va a ser si no?” (18/04/2001).

- “El bolsillo es el órgano que más te duele” (27/11/1990).

- “Yo fui ocho veces a comer con Mirtha Legrand porque me invitaban y hoy un piloto debe pagar para ir a ese programa” (08/12/2018).

- “Hago lo que me gusta. Por lo demás, me pasó de todo y lo superé. Me fundí y tuve hambre, fue así. Pero si volviera a nacer haría lo mismo” (12/02/1992).

ca/HB