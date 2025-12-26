Navidad sangrienta en Chaco: un hombre fue asesinado de una puñalada tras una violenta pelea barrial

Una celebración de Navidad terminó en tragedia en General San Martín, donde un hombre de 35 años fue asesinado de una puñalada durante una violenta pelea entre vecinos, registrada pocas horas después del brindis. El hecho ocurrió en el barrio Los Silos y es investigado por la Justicia provincial como “supuesto homicidio”.

El episodio se conoció cerca del mediodía del 25 de diciembre, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona sin signos vitales en la vía pública. Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron la muerte de Adrián Clever Navarro, domiciliado en el barrio Qom, quien presentaba una herida de arma blanca y ya había fallecido.

Según los primeros testimonios recabados en la escena, el ataque se produjo en el marco de una riña entre grupos de vecinos, que fue escalando en violencia hasta derivar en el desenlace fatal. En el lugar trabajaron distintas unidades policiales, personal del Gabinete Científico del Poder Judicial y la ayudante fiscal Olga Mambrín, quien supervisó las actuaciones iniciales.

Autopsia y traslado del cuerpo

El cuerpo de la víctima fue trasladado desde el Hospital Félix Anselmo Pertile hasta la morgue judicial, en un móvil tanatológico de Bomberos, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente.

La autopsia, practicada por el médico forense Arturo Navajas, determinó que la causa de muerte fue “lesión cardíaca por arma blanca y hemopericardio”, confirmando la gravedad del ataque. Tras el examen forense, el cuerpo fue entregado a los familiares para los fines póstumos.

Menores involucrados y avances en la investigación

En el avance de la investigación, vecinos señalaron a varios participantes de la pelea, algunos de ellos identificados por apodos. En ese contexto, un adolescente de 17 años ingresó al hospital con lesiones compatibles con la riña y fue trasladado por la Policía tras recibir el alta médica.

Además, otros dos jóvenes, de 15 y 25 años, fueron conducidos para su identificación y quedaron a disposición de la Justicia, mientras se evaluaba su grado de participación en el hecho.

Detuvieron al principal sospechoso del homicidio

Horas más tarde, cerca de las 20.45 del jueves, la Policía del Chaco concretó la detención del principal sospechoso del crimen. Se trata de un joven de 19 años, domiciliado en el barrio Qom, quien fue aprehendido tras una serie de diligencias realizadas por personal de la Comisaría General San Martín y la División Investigaciones Complejas Interior.

Una declaración judicializada clave, tomada con la intervención de un perito traductor Qom, permitió sindicarlo como autor del ataque.

En poder del detenido, los efectivos secuestraron un cuchillo tipo serrucho, con hoja de aproximadamente 10 centímetros y mango de madera, que sería el arma utilizada en el homicidio. El elemento fue sometido a pericias y levantamiento de muestras mediante hisopado, a cargo del Gabinete Científico.

La causa sigue en investigación

Durante la jornada también fueron conducidos y luego restituidos a sus familiares, conforme lo dispuesto por el organismo de protección interviniente, tres menores de edad que habrían participado de la riña.

La causa es investigada por la Fiscalía de Investigación Penal Nº 2, a cargo del fiscal Guillermo Codutti, en el marco de la feria judicial. El joven detenido permanece formalmente notificado de su aprehensión y a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para reconstruir la mecánica del ataque y no se descartan nuevas medidas ni detenciones.