Cuáles son las predicciones de Antonio Aracre para el 2026

El economista Antonio Aracre dio sus predicciones para el próximo año 2026 en el caso de que este viernes se aprueben la ley de Presupuesto y la de Inocencia Fiscal en el Senado.

Cuáles son las predicciones de Aracre para 2026

PBI + 6%

IPC menor a 1% 2S

TCR estable

Consumo + 5%

Desempleo 6%

TNA activa 28%

Inflación YoY 18%

Déficit financiero 0

Balanza comercial + 15B

Cuenta Corriente - 20B

Cuenta Capital + 20B

El exjefe de asesores de Alberto Fernández, ahora muy cercano a las ideas libertarias del presidente Javier Milei, se define en su cuenta de "X" como "librepensador".

Presupuesto 2026

En otra publicación de la mencionada red social, Aracre sostuvo que "sería un gesto político maduro y democrático que el Senado respete el mensaje de las urnas del 26/10 y apruebe el Presupuesto hoy con las premisas del PEN que responden a las promesas de estabilidad económica y fiscal hechas al pueblo por el presidente Javier Milei".

Luego en otro tuit comentó el desarrollo de la sesión en la Cámara Alta: "Senadores que leen sabiendo que no se puede. Otros que se insultan".

"Si no están preparados para una oratoria básica no deberían presentarse en una elección ya que denigran la representación del pueblo argentino", aseveró el consultor de empresas.