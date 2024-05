"¿Por qué no le regalás una campera?": la mítica carrera que el Flaco Traverso le ganó al Pato Silva en San Juan en 2001

Entre las interminables anécdotas de Juan María Traverso, el universo del TC2000 recuerda el dramático final de la carrera que el Flaco le ganó al Pato Juan Manuel Silva en el Zonda, en San Juan, en 2001. Casi en el final, cuando el triunfo de Silva parecía cosa juzgada, forzando al límite y entre roces Traverso lo superó y le ganó, motivando una escena que todavía hoy muchos recuerdan.

"Yo soy amigo del viejo Silva, que es de mi edad", contó luego Traverso, señalando que en el podio "el Pato entre las puteadas me dice que le quería dedicar la carrera a su viejo, yo pensé que habría palmado y yo no estaba enterado. Le pregunté si le había pasado algo, me respondió 'no nada, es que es el cumpleaños y le quería dedicar el triunfo'", situación que Traverso remataba con una frase desopilante. "Y si es el cumpleaños por qué no le comprás una campera?".

"El Pato se calentó aquella vez, y cuando me vuelva a escuchar en esta nota se va a volver a calentar", contó entre risas entrevistado en TyC

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La versión de Silva, que fue amigo de Traverso muchos años, era diametralmente distinta: 'Lo de la campera es por una que me regaló él por mi cumpleaños, después vino lo de mi papá, pero nunca fueron verdad las fábulas que contó Traverso en diferentes programas sobre esa carrera. Si hasta llegó a decir que necesitaba para hacer esa maniobra era tener un pelotudo adelante".

"Él no necesitaba decir eso si él sabía que me tiró a la mierda... Sigo pensando lo que le dije en ese momento, sobre todo por las fábulas que creó', señaló Silva alguna vez sobre ese episodio.

'En el momento en el que yo estaba ganando esa última carrera, mi papá comenzaba a transitar una enfermedad que un año después lo llevó a la muerte, nunca lo puse sobre la mesa para no ser víctima de la situación y me dolió. Pero Traverso es Traverso, en Argentina parece que es Dios y todo lo que dice está bien..", cerró el Pato sobre una escena que es legendaria en el TC2000.

HB