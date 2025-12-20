Se reactivó la confrontación entre el titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, y el intendente de Lanús, Julián Álvarez. El intercambio giró en torno al impacto de las tasas municipales en los precios. El jefe comunal acusó al funcionario oficialista de impulsar "políticas de hambre", y lanzó: "Toto, yo te conozco", versionando un famoso eslogan.

En un mapa que difundió el Ministerio de Economía aparecen las tasas municipales divididas en cinco categorías, entre las que está "Hipermercado". Al entrar en ese ítem en la provincia de Buenos Aires, Lanús figura en rojo por el ser el que más cobra, un 6%.

Tras la difusión del mapa, Caputo reposteó un mensaje de un usuario que cuestionaba a Julián Álvarez: "Te presentó a Julián Álvarez, intendente de Lanús (PJ) Así como lo ves, le roba el 6% de los alimentos a los pobres de Lanús". Pero además, el funcionario libertario agregó: "Los 'progresistas' se ocupan de progresar ellos y sus amigos, a costa de los que menos tienen".

Ahí llegó la respuesta de Álvarez, que usó el slogan de la cadena de hipermercados Coto. "Ministro, endeudador serial y hambreador social, soy peronista. Mi anhelo es transformar la vida de cada lanusense y me ocupo todos los días de aminorar el daño que ustedes generan gobernando, ajustando a cada familia de la Argentina. Lo hago a pesar del desfinanciamiento feroz al que nos someten, tanto a Lanús como a todos los municipios", posteó el intendente de La Cámpora.

"Ya que quiere hablar de alimentos, le cuento que en estos dos años las raciones de comida que cubrimos en nuestros barrios desde el municipio se duplicaron a causa de sus políticas de hambre", agregó el jefe comunal.

Y concluyó: "Toto, no te olvides, que yo te conozco. Y lo más importante, es que mis vecinos y vecinas de Lanús también. Si tanto te preocupan los lanusenses, en vez de hacer lobby por los que se la llevan toda y twittear boludeces, te propongo que mandes para Lanús algo de los dólares que se fugan vos y tus amigos".

Este sábado, llegó la réplica del ministro de Economía al intendente de Lanús, en modo chicana virtual: "Tenes más respuestas bardeándote, que likes. No soy muy ducho en X, pero no lo había visto nunca eso…"

El conflicto estalló en septiembre del año pasado, cuando Lanús aplicó la suba y los supermercados la trasladaron a los precios. "Los vecinos de Lanús, padeciendo la inoperancia de su intendente, pagan precios más altos que en otros municipios. Bien los supermercados explicitando que la suba de precios es sólo en Lanús", publicó en su momento Caputo.

En ese momento, el intendente Álvarez, le respondió: "La decisión que tomé en Lanús además de beneficiar a los más de 500 almaceneros de barrio, sirvió para dejar en evidencia el lobby que usted realiza en favor de los grupos empresarios ¿Cuánto más quieren ganar sus amigos? Mientras el Gobierno Nacional nos pide a las provincias y municipios que ajustemos y al pueblo que se sacrifique, el Ministro de Economía se desespera por pelear los márgenes de ganancias de Coto y los grandes empresarios de este país ¿Los jubilados para cuando?"

La tasa a los hipermercados en municipios de la Provincia

La tasa a los hipermercados hoy la cobran 35 de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Lanús es el municipio del porcentaje más alto con el 6%.

Le siguen Pilar con el 4,5%; Quilmes con el 3,74%; Lomas de Zamora, Escobar y Bahía Blanca, con el 2,7%.

Moreno estableció el 2,6%; La Plata, el 2,5% y San Martín el 2,2%. En el listado también hay distritos que ahora son libertarios como Vicente López o San Isidro con el 1,5%.

El que menos cobra es Presidente Perón, con el 0,30%. Por otro lado, en Merlo va de 0,40% a 1,20%; en Tres de Febrero de 0,50% a 0,925%; en San Miguel de 0,50% a 1,50%; en Morón de 0,30% a 1,40%; en Ezeiza de 0,90% a 1,20%; en Hurlingham de 0,98% a 1,44%.