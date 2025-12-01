Una vivienda y un auto que estaba en el garaje se incendiaron en la madrugada de este lunes en Lanús Oeste. Uno de los habitantes de la casa sufrió graves quemaduras en el 90% de su cuerpo y está internado en el Hospital Evita con pronóstico reservado. En el lugar vivían dos familias que perdieron todo lo que tenían.

Según el primer parte de los bomberos de Lanús, el siniestro se habría originado por un escape de gas, aunque todavía no se pudo establecer con claridad si fue en el tanque de GNC del vehículo o en la cocina de la vivienda, ubicada detrás del garaje.

Una familia que vivía en el primer piso quedó atrapada por el fuego por más de media hora, con dos niños de diez y once años. Finalmente lograron atravesar las llamas y saltar hacia el techo de la casa vecina. Los menores fueron hospitalizados por inhalación de monóxido de carbono, pero ya están fuera de peligro.

Una familia con chicos se salvó saltando por los techos

En la vivienda, situada en las calles 1° de Mayo y Molinedo de Lanús Oeste, vivían dos familias relacionadas entre sí. La cronología del accidente fue narrada en entrevistas televisivas por Gerardo, uno de los habitantes de la casa, cuñado del hombre que se encuentra hospitalizado por quemaduras.

"Yo me desperté por el ruido. Cuando salí afuera vi que mi cuñado estaba gravemente quemado. Y cuando escuché a los chicos gritar, lo primero que hice fue ir a verlos, a ver qué les pasa. Uno no se movía. Quedamos atrapados como media hora en el fuego, pensé que no salíamos", contó. "En un momento vi que se abrieron las llamas y salí. Luego vi el techo del vecino y salté con mi señora y los nenes. Por suerte los pudimos sacar y ahora están bien. Los llevaron al hospital porque inhalaron mucho humo". En cuanto a los daños materiales, aseguró: "Perdimos todo".

Todavía no se sabe cómo comenzó el incendio

Según relatos de los vecinos, los Bomberos Voluntarios de Lanús tardaron en llegar al lugar del incendio, donde las familias de la zona trataban de contener el fuego a baldazos de agua. Fueron los propios vecinos quienes ayudaron a apagar el fuego del cuerpo del habitante de la planta baja. Se cree que habría intentado rescatar algunas de sus pertenencias, y fue entonces que quedó atrapado por las llamas. Según el primer parte médico del Hospital Evita de Lanús, sufrió quemaduras graves en el 90% de su cuerpo. Fue sometido a una cirugía a primera hora de la mañana de este lunes, y continúa en estado crítico.

Los bomberos continúan trabajando en el lugar, realizando tareas de enfriamiento e intentando establecer el origen del fuego, que llegó a provocar explosiones en los vidrios traseros de la casa vecina. El auto incendiado estaba parado desde hacía tiempo y no tenía ruedas. Usaba un tanque de gas natural comprimido. La vivienda quedó completamente destruida y en peligro de derrumbe, por lo que los habitantes no tienen permiso de entrar a ver si quedó alguna de sus pertenencias a salvo.

