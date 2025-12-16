Dos patrulleros chocaron entre sí en una persecución: hay cuatro policías heridos

Dos patrulleros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires chocaron entre sí en medio de una persecución a dos sospechosos que circulaban en moto. El accidente, que ocurrió en González Catán, dejó cuatro agentes policiales heridos que debieron ser hospitalizados.

El episodio transcurrió este lunes por la tarde en el cruce de las calles de Armonía y Monseñor Lopez May. La escena quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar y rápidamente se difundieron las imágenes.

Según el portal de noticias locales Eldigital, los móviles perseguían a un motociclista que habría cometido un robo. Sin embargo, las funciones se vieron frustradas cuando uno impactó contra el otro en la intersección.

En la grabación se ve el momento en que las dos camionetas, que iban a una gran velocidad debido a la persecución, se encuentran y una impacta sobre el lado del asiento acompañante de la otra.

Producto de la colisión, uno de los vehículos volcó y dio una vuelta sobre sí, mientras que la otra impactó con la casa que tenía enfrente. El estruendo alertó a los vecinos, quienes se acercaron al punto del accidente.

Ambas unidades quedaron parcialmente destruidas tras la virulencia del encontronazo. En los dos casos, los frentes y laterales quedaron totalmente dañados, mientras otras piezas quedaron dispersas sobre la calle.

Tras el choque, otros móviles del comando policial, bomberos y personal de salud arribaron a la zona para asistir a los heridos. Los cuatros agentes policiales fueron derivados al Hospital Simplemente Evita.

