Los disturbios ocurrieron en un vuelo de la aerolínea low cost JetSmart con destino a Florianópolis, Brasil, que se preparaba para despegar desde el Aeroparque Jorge Newbery: tres turistas argentinos, en aparente estado de ebriedad, generaron incidentes durante el preembarque y debieron ser retirados de la aeronave por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), luego de negarse a descender por sus propios medios y resistirse al procedimiento.

A la altura de la puerta 16, el episodio se registró durante los minutos previos al cierre del avión correspondiente al vuelo WJ 3820. De acuerdo a lo que informaron fuentes aeroportuarias, el grupo fumaba dentro de la aeronave y presentaba claros signos de ebriedad, lo que motivó la intervención del personal de a bordo y el pedido de asistencia policial.

De hecho, la situación generó malestar entre los pasajeros, que comenzaron a manifestar su enojo por la demora.

La escena fue grabada por otros viajeros y se viralizó en redes sociales y en los videos se escuchan reclamos, insultos y aplausos dirigidos al grupo. Al mismo tiempo, efectivos de la PSA intentaban que descendieran del avión y en uno de los registros se oye a un pasajero increpar a uno de los involucrados: “Dale, flaco, bajá. ¿Qué tan larga la vas a hacer?”.

A juicio con el parte oficial, los turistas se resistieron inicialmente a abandonar la aeronave y se produjo un forcejeo con el personal policial. Durante ese intercambio, una de las mujeres golpeó en el labio a uno de los agentes, quien sufrió una lesión leve. Finalmente, un hombre fue retirado escoltado por la PSA mientras reclamaba a la aerolínea una compensación económica, y luego descendieron dos mujeres, en medio de silbidos e insultos del pasaje.

La escena concluyó con aplausos cuando el grupo fue retirado por completo y el vuelo pudo retomar su curso, aunque con demora. Según informaron las autoridades, las tres personas fueron demoradas por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves, y trasladadas al turno de prevención, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Un hombre desnudo y borracho atacó el auto de turistas argentinos en una ruta

El episodio de extrema tensión se vivió en una ruta del sur de Chile, cuando un hombre completamente desnudo y en aparente estado de ebriedad se lanzó contra un auto ocupado por turistas argentinos, provocando pánico y una situación de alto riesgo vial. A la altura de la ruta internacional CH-255, una de las principales vías de conexión entre Argentina y Chile, el hecho ocurrió en un tramo muy transitado por viajeros que se dirigen hacia Tierra del Fuego.

Se registró a la altura del kilómetro 58, en cercanías de la comuna de San Gregorio, a poco más de 100 kilómetros de Punta Arenas. A juicio de testigos, el hombre caminaba sin ropa por la calzada, se abalanzaba sobre los vehículos que circulaban y obligaba a los conductores a frenar de manera brusca para evitar atropellarlo o protagonizar un choque.

Algunos de los autos afectados eran ocupados por turistas argentinos, que vivieron momentos de tensión al encontrarse de manera repentina con el hombre sobre la calzada. En ese caso, el sujeto se lanzó de lleno contra el vehículo y provocó la rotura del parabrisas, aunque ninguno de los ocupantes resultó herido. La escena generó temor entre los automovilistas, que comenzaron a llamar de manera insistente a los servicios de emergencia para alertar sobre la situación.

El sujeto, sin ropa y alcoholizado, generó pánico al atacar el vehículo

En el cúmulo de denuncias, personal de Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond se desplazó rápidamente hasta el lugar y logró reducir al individuo tras varios minutos de tensión. De acuerdo con el reporte policial, el hombre se mostraba agresivo, desorientado y con claros signos de intoxicación alcohólica, lo que dificultó su detención.

Seguido a eso, una vez trasladado a Punta Arenas, las autoridades constataron su estado de salud e iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes. Se trata de un ciudadano chileno de aproximadamente 50 años, que quedó detenido por desórdenes públicos y daños materiales, y deberá comparecer ante la Justicia local.

MV CP