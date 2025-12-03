En plena ruta un hombre desnudo atacó un auto argentino.

Un hombre desnudo y en aparente estado de ebriedad, causó disturbios y atacó un auto argentino al que le rompió el parabrisas. Fue detenido por los carabineros.

El hecho ocurrió en la ruta CH-255 camino hacia Punta Arenas, cerca de San Gregorio, en Chile. Según registraron varios testigos, el hombre se interponía frente a autos y camiones, y obligaba a los conductores a frenar de manera brusca para evitar un siniestro.

Efectivos de Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond acudieron al lugar tras recibir múltiples alertas y allí lograron reducir y detener al hombre, quien se encontraba agresivo y totalmente fuera de control producto de su estado etílico, informaron los medios locales.

En Punta Arenas se constató el estado de salud del sospechoso, de nacionalidad chilena y de alrededor de 50 años, y se iniciaron las correspondientes actuaciones judiciales.

En principio, el hombre fue trasladado a una dependencia policial del lugar. Pero tras la denuncia radicada por la rotura del parabrisas del auto argentino, fue derivado a una seccional de Punta Arenas, donde quedó detenido.

El hombre fue imputado por los delitos de "Desorden público y daños a la propiedad", según consignó el sitio Diario InfoYa.