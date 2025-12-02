Entró a la jaula de un león y fue devorado

Un joven de diecinueve años que paseaba por las instalaciones de un zoológico en Brasil burló la seguridad en una zona restringida y se metió al recinto donde moran los leones. Inmediatamente una hembra lo abordó, lo arrastró con sus garras y lo atacó ferozmente hasta provocarle la muerte.

La tragedia ocurrió el domingo en la ciudad costera de Joao Pessoa, en el este de Brasil, en el Parque Zoobotánico Arruda Camara. La víctima fue identificada en los medios como Gerson de Melo Machado, de 19 años.

"De manera rápida y sorprendente, él escaló un muro de más de seis metros de altura, superó las rejas de seguridad, accedió a uno de los árboles y entró al recinto", señaló el establecimiento en un comunicado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La alcaldía indicó que Machado "murió por las heridas causadas por el animal".

El zoológico dijo en Instagram que el incidente fue "extremadamente triste" y que permanecería cerrado mientras continúan las investigaciones.

El veterinario del parque, Thiago Nery, defendió los estándares de seguridad del recinto y dijo que se trató de un incidente "completamente imprevisible".

No obstante, el comunicado del gobierno dijo que las investigaciones preliminares indican que podría tratarse de un "intento de suicidio".