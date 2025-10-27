El Gobierno de la Ciudad desalojó un PH en Villa Crespo ocupado durante 20 años de manera ilegal

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, ordenó a la Policía de la Ciudad el desalojo este lunes de un PH que estaba tomado desde hacía 20 años en Villa Crespo. El operativo fue realizado en la avenida Juan B. Justo al 2050. El operativo fue el desalojo número 468 desde el inicio de la actual gestión.

Según fuentes oficiales, durante el procedimiento fueron detenidos dos hombres por resistencia a la autoridad.

Desde el Ejecutivo porteño sostuvieron que los vecinos habían denunciado que el lugar era un foco de venta de drogas, violencia y que además presentaba riesgo de derrumbe, motivo por el cual fue clausurado.

Otros operativos

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, resaltó que “los operativos para proteger la propiedad privada y mejorar la seguridad en los barrios buscan restituir los inmuebles recuperados a sus legítimos dueños”.

El operativo llevado a cabo en Villa Crespo se sumó a una lista que tiene como principales lugares la Casa Blaquier en el centro porteño o el edificio conocido como el “Elefante Blanco” de Belgrano, que también estuvieron ocupados de manera ilegal por muchos años.

La Casa Blaquier junto a los Altos de Elorriaga, la Casa de Ezcurra, la Casa de la Estrella y la Casa de los Querubines, este conjunto arquitectónico representa no solo el valor urbanístico de Buenos Aires, sino también su memoria social y política.

Por otro lado, según datos oficiales, se llevan realizados 11 megaoperativos en los que se desalojaron 17.000 manteros en distintas zonas clave de la Ciudad. Estos se realizaron en los barrios de Once, Flores, Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers y Parque Saavedra.

Por otro lado, tanto el aeropuerto Jorge Newbery, Palaza Lavalle y Congreso, son tres de los lugares en los que se desarticularon las ranchadas, como así también la feria ilegal que funcionaba en la calle Perette en Retiro.

Por último, según informan en el comunicado oficial, con esto se “permitió liberar múltiples plazas y veredas para facilitar la libre circulación de los vecinos y la limpieza del espacio público”

