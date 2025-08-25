Ordenaron prisión preventiva para el ex jefe de la Policía Caminera y la banda acusada de extorsión y desalojos ilegales con información res

Este lunes se conoció la orden de prisión preventiva de siete personas acusadas de integrar banda que operaba desde las propias estructuras policiales de Córdoba. Liderada por el comisario general Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, hasta hace poco jefe de la Policía Caminera, cobraba entre el 20% y 30% del valor de las propiedades para realizar "desalojos express" mediante amenazas y el uso indebido de recursos estatales.

La investigación reveló que el exdirector de la Policía Caminera es sospechado de encabezar una organización criminal que contaría con la participación de otros integrantes de la fuerza. Junto a él fueron detenidos Gabriel Élido Burkhard (organizador de la banda), Martín Darío Heredia, Leonardo Javier Torres, Jorge Alberto Gutiérrez, Gastón Miguel Ochoa Roldán y Dante Gabriel Villalba.

Operatoria y estructura

Los elementos probatorios recolectados por la fiscalía demuestran que la organización criminal utilizaba bases de datos oficiales -como el sistema 911 y la División Antecedentes Personales de la Policía de Córdoba- para obtener información sensible sobre ciudadanos y posteriormente tarifar honorarios profesionales por servicios ilegales.

La mecánica delictiva incluía el uso de móviles policiales para realizar constataciones intimidatorias, el aprovechamiento de horarios laborales remunerados por el Estado para recibir clientes en despachos oficiales de Jefatura, y la ejecución de maniobras de usurpación encubiertas como "desalojos express".

Tragedia en una pileta: un club de Córdoba fue hallado culpable y deberá pagar a la familia

La investigación de la Fiscalía logró reconstruir la cadena de comandos de la organización criminal. Burkhard se encargaba de conseguir los casos y reportaba directamente a Maximiliano Ochoa Roldán, quien actuaba como jefe de la banda. Este último asignaba los expedientes a los abogados Torres, Heredia o Gastón Ochoa Roldán, mientras que Gutiérrez y Villalba ejecutaban las constataciones y demostraciones de poder en domicilios específicos.

Medidas cautelares diferenciadas

El fiscal González determinó prisiones preventivas con plazos diferenciados según el nivel de responsabilidad de cada imputado. Mientras que Ochoa Roldán, Burkhard, Heredia y Torres permanecerán detenidos sin límite temporal establecido, Jorge Alberto Gutiérrez y Gastón Miguel Ochoa Roldán deberán cumplir una prisión preventiva acotada a 60 días corridos debido a su "menor nivel de responsabilidad en el funcionamiento de la célula criminal".

Por su parte, Dante Gabriel Villalba recuperó su libertad bajo una fianza real de 20 millones de pesos y otras condiciones restrictivas.

Ochoa Roldán fue pasado a retiro obligatorio y podrá cobrar una jubilación superior a 4 millones de pesos mensuales mientras permanece detenido en el penal de Bouwer, lo que provocó una polémica por la millonaria pensión que percibirá pese a su situación procesal.