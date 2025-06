Quinteros tras la detención del jefe de la Policía Caminera: “Estos hechos duelen y también indignan”

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, aseguró que la detención del comisario general Maximiliano Ochoa Roldán “no tiene absolutamente nada que ver con el ejercicio de su rol como jefe de Policía Caminera”.

“Siento que estamos cumpliendo con la obligación que nos impuso el gobernador, siento que estamos llevando adelante una transformación muy dolorosa, que es muy dolorosa porque estos hechos duelen, y por supuesto también indignan. Siento que por más doloroso que sea, vamos a seguir en este camino, que es la depuración, no solamente de la fuerza policial, sino de todas las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba”, sostuvo el funcionario judicial.

Detuvieron al jefe de la Policía Caminera y a otros comisarios acusados de integrar una banda

Sin relación con las multas de la Caminera

“El fiscal (Guillermo González) lo aclaró, no lo tuve que aclarar yo. No tiene absolutamente nada que ver la detención con el ejercicio de su rol como jefe de Policía Caminera para que todos se queden absolutamente tranquilos”, explicó en diálogo con Mitre Córdoba.

Además señaló que “no hay ningún tipo de daño patrimonial hacia el Estado” y que “por lo tanto en lo que el fiscal hasta ahora viene investigando, lo hacen en su rol de abogados, utilizando y valiéndose del privilegio del acceso a la información que tenían por las funciones que cumplían”.

“Nosotros no escondemos, no ocultamos, y mucho menos encubrimos hechos de este tipo. Este es un país en el que hoy hay expresidentes que están con tobillera. No lo justifico, lo estoy poniendo como ejemplo. La corrupción en esta sociedad no solamente se tolera, sino que se naturaliza. Y lo que nosotros estamos haciendo es diciéndole a la sociedad que nosotros ni la toleramos, ni la naturalizamos”, insistió.

También recordó que “el que se aparte medio milímetro del cumplimiento del deber, va a tener estas consecuencias”.

Márquez y Asociados: aparecieron inversiones inmobiliarias en Panamá

"Cuando nos enteramos de esto nos sorprendió"

Al ser consultado sobre el reciente ascenso de Ochoa Roldán a comisario general, el funcionario respondió: “Cuando nosotros ascendemos a un policía, tenemos que buscar su foja de servicio, una foja de servicio en la que no tiene absolutamente ninguna tacha como para no poder acceder a esa jefatura. No tiene denuncias en la actualidad, no había denuncias judiciales de las que nosotros tuviéramos conocimiento”.

“Cuando nos enteramos de esto nos sorprendió y queríamos por supuesto saber si eran delitos cometidos contra la administración pública o utilizando la función que tenía dentro de policía para cometerlo en su actividad profesional”.

“Yo no puedo calificar el hecho más allá de lo que dice el fiscal. Mi obligación es trabajar todos los días incansablemente por la seguridad de las cordobeses. Los policías no son personas que vengan de otro planeta. Cuando nosotros detectamos que cometen una realidad, inmediatamente son apartados de la fuerza. No hacemos clarividencia, lamentablemente no puedo. Nunca este ministro va a mirar para otro lado cuando existe un hecho de corrupción”, concluyó Quinteros.