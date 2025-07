El Gobierno de la Ciudad y Juan Grabois en medio de una polémica por el desalojo de un predio en Palermo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó en Palermo un predio detrás del Mercado de Bonpland 1660, que desde hacía más de 20 años estaba ocupado por el movimiento La Dignidad y la Policía detuvo a un empleado del lugar que tenía orden de captura.

“La usurpación y la ocupación ilegal de un espacio público genera desorden, inseguridad e incomodidad para los vecinos. Nuestro compromiso es cuidar siempre a la gente que está dentro de la ley", dijo Jorge Macri, quien ordenó el desalojo administrativo. La Ciudad, mediante el Ministerio de Desarrollo Económico, definirá el uso que se le dará al espacio.

Según el informe elaborado por el Gobierno de la Ciudad: “En 2001 el predio había sido asignado mediante un permiso de uso precario para el funcionamiento de un comedor comunitario. Con el tiempo comenzó a utilizarse con otros fines, incluyendo actividades no permitidas, como el alquiler par

En 2022 se detectó la firma de un contrato de comodato entre suborganizaciones de la agrupación, sin contar con la habilitación legal correspondiente sobre el inmueble, que pertenece al Gobierno de la Ciudad.



Allí funcionaba un almacén, verdulería y venta de artesanías, y un centro cultural donde se realizaban charlas y eventos de índole política. El comunicado dado a conocer por el Gobierno de la ciudad informa que el predio estaba ocupado por una organización vinculada a Juan Grabois.

Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos desmintieron que la agrupación La Dignidad estuviera vinculada a ellos: Desde el 2019, no existe ningún vínculo político entre Juan Grabois y la conducción de La Dignidad. Lo que hizo el gobierno de la Ciudad es inadmisible: En esa cooperativa funcionaba con permiso y habilitación del gobierno de la Ciudad un comedor, talleres de teatro y otras actividades sociales. Las mentiras difundidas por el gobierno de la Ciudad tienen como único objetivo manipular la opinión pública en su interna con la Libertad Avanza mientras siguen avanzando sobre los derechos de los trabajadores"

El Movimiento Popular La Dignidad es una agrupación social cuya cabeza visible es el dirigente Rafael Klejzer, quien fuera Director Nacional de Políticas Integradoras durante el Gobierno de Alberto Fernández, cargo al que renunció cuando criticó las políticas públicas del Frente de Todos. Desde el Gobierno de la ciudad sostienen que Klejzer está muy vinculado a Grabois y responde políticamente a él.

"Con Juan está todo bien", dijo Rafael Krezjler a Perfil.com. "Hay un vínculo fraternal, pero no hay un vínculo político. Podemos coincidir en algunas cosas y después confluimos en la UTEP que contiene a 100 organizaciones en todo el país"

Las pruebas de La Dignidad sobre la legalidad de la ocupación

Al referirse al operativo de desalojo realizado por el Gobierno de la Ciudad, Rafael Krezjler dijo: "El desalojo es ilegal porque aun si no tuviéramos papeles, nosotros lo defenderíamos porque cumplimos una función social desde hace 20 años. Pero decimos que es ilegal porque tenemos todos los papeles como la habilitación, el QR y hasta hoy a la mañana el gobierno de la Ciudad manda 700 raciones de comida para el comedor y desde hace 20 años. No nos avisaron nada. Tenemos los papeles. No es nada como lo están diciendo. Si no tuviéramos los papeles sería político nada más. Ahora es político y legal porque vienen con un desalojo con un ejército autoritario porque no hay ni preaviso. Tenemos la habilitación”.

El secretario de Seguridad de la ciudad, Maximiliano Piñeiro habló sobre el desalojo: "Desde el inicio de la gestión se ejecutaron 376 desalojos de inmuebles que estaban usurpados. Estas medidas forman parte de una planificación en materia de ordenamiento urbano y son consecuencia directa de la voluntad política del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, como parte de la política de seguridad. La mayoría de los desalojos fueron ordenados por la Justicia. Balvanera, Almagro, La Boca, Barracas, Constitución y Flores fueron los barrios que concentraron la mayor cantidad de operativos".

