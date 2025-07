Ofelia Fernández apuntó contra los máximos referentes del PJ: "Me duermo cuando los escucho, no les creo"

La exlegisladora porteña Ofelia Fernández expresó que Juan Grabois, líder del Frente Patria Grande, debería dar un paso al costado del armado del PJ y conformar su propia lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. “Creo humildemente que no es lo mejor para el peronismo ir unidos a las elecciones nacionales de octubre”, declaró este miércoles 23 de julio la exdirigente estudiantil en el canal de streaming Gelatina.

El Frente Patria Grande se encuentra decidiendo si competirá dentro del peronismo (lo que le permitiría a Grabois ocupar uno los cinco primeros lugares como candidato), o irá por afuera con lista propia.

“Hay que asumir la conflictividad que hay adentro y convertirla en un esfuerzo por encontrar mejores ideas. Yo creo que, si hay dos candidatos o tres, todos van a ser mejores. Todos obligan al otro a ser mejores pensando qué mierda decirles a la sociedad”, remarcó Fernández.

Y añadió, en referencia a la mesa formada por Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa que se encarga de las candidaturas: “Si hay solo uno con las listas armadas de esta manera, con estas mesas mágicas que no pueden tener un acuerdo mientras se cae a pedazos la Argentina, pero que cuando tienen que repartir los cargos se les hace bastante facilito… bueno me parece que más que dejarles rienda suelta a que discutan el Gobierno de Milei con los spots de siempre, con las máximas de siempre, con las ideas derrotadas por el pueblo argentino que pretendemos representar. Es mucho mejor que haya un par que se pinchen entre sí, que se obliguen a ser mejores, que se obliguen a formular una 'ideita' mejor”.

De esta forma, Ofelia dejó clara su postura a favor de que el peronismo compita dividido en las elecciones de octubre, y pidió que, si quieren que cambie de opinión, la “convenzan” de que la unidad forzada es la mejor estrategia electoral para el PJ.

“Yo como votante capaz me la fumo si es esto lo que se arma. Voy y lo voto. Pero como militante no voy a militar para esto. Si va a ser más o menos así la cosa, si es Fuerza Patria, como siempre con la misma pavada... yo te voto, no tengo ningún problema, pero no voy a militar para esto, no elegí la militancia para esto. No voy a militar a ni uno solo de esos candidatos. Esa es mi máxima de ahora. Convénzanme de lo contrario”, refutó la referente política.

Y cerró diciendo: “Ellos no me pueden convencer. La dirigencia de nuestro campo político en este momento no me puede convencer de nada, no me dan ganas de escucharlos, me duermo cuando los escucho, no les creo, me parece que están en la etapa más frívola y desorientada que vi en mi vida”.

Juan Grabois

La reunión de Juan Grabois con Cristina Kirchner

El dirigente social se reunió el miércoles 16 de julio con la expresidenta. El encuentro se realizó en medio de la negociación para armar las listas que lideraban el gobernador Kicillof, Máximo Kirchner y Massa.

Grabois le habría pedido a Cristina ser incorporado a esa “mesa chica” para poder discutir lugares claves en la lista final de candidatos, pero su solicitud fue negada.

El referente social compitió en las últimas elecciones y obtuvo casi 9% de los votos en la provincia de Buenos Aires. Su intención era usar ese número como argumento para sumarse a la negociación de las candidaturas.

