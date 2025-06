La ex presidenta Cristina Kirchner saludó este sábado 14 de junio a la militancia desde el balcón de su departamento ubicado en el barrio de Constitución. Además, recibió al dirigente social Juan Grabois y a la ex legisladora porteña Ofelia Fernández, quienes marcharon desde Parque Lezama para mostrarle públicamente su respaldo.

La titular del PJ usó el histórico emblema del peronismo para comunicarse con sus seguidores, mientras espera presentarse el próximo miércoles 18 de junio en Comodoro Py para ser detenida tras ser condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos.

Durante la tarde de este sábado se produjeron diferentes manifestaciones de afecto hacia la ex presidenta, incluyendo la movilización desde Parque Lezama a la calle San José encabezada por Grabois junto a representantes de su fuerza política, Argentina Humana (AH). Al terminar la marcha, el dirigente visitó a la máxima referente del kirchnerismo, en un encuentro del que también participaron Fernández y los diputados nacionales Itai Hagman y Natalia Zaracho.

Las muestras de apoyo a Cristina comenzaron cuando diferentes organizaciones políticas, sociales y sindicales declararon el viernes 13 de junio que acompañarían, el próximo miércoles 18 de junio, a la presidenta hasta tribunales para “garantizar” que volvería a su departamento. “Nuestro día no termina hasta que Cristina no esté en su casa”, señalaron, en referencia al pedido de la ex vicepresidenta para cumplir su prisión domiciliaria tras el fallo de la Corte Suprema en su contra por la causa Vialidad.

La periodista estuvo en el streaming de “Bender” el martes 10 de junio y reveló detalles desconocidos sobre la previa a la condena de la ex presidenta: “Alguien le preguntó el lunes a Cristina: ‘¿Qué pensás que va a pasar con Vialidad?’ El lunes pasado, a la noche, y su respuesta fue: ‘No lo sé’. O sea, hasta el lunes ella no sabía que iba a pasar. La repregunta fue: ‘¿Te preocupa?’. ‘No. Si yo me preocupo por eso no puedo trabajar y no puedo pensar’”.

Y agregó: “Cuatro días después se reúne con sus abogados en su casa. Y le trae información su equipo de abogados que sabía que el fallo venía adverso. Me contaban que le dijeron: ‘Bueno, ¿por qué no te vas?, ándate a una embajada, ándate’”.

Para luego señalar: “Ella entiende que esta prisión es constitutiva de su ser político, que es parte de su historia política, de la historia del peronismo, que va mucho más allá de ella, y por eso digo la semblanza… y la templanza. Hoy mismo me decían, apenas había salido el fallo, como estaba ella… entera. Así como la vieron cuando salió. Hay una concepción de Cristina, que lo que le está pasando tiene un sentido político”.

La periodista cerró su relato con una velada amenaza: “Que la propia Corte se reúna y reconozca que esto tiene un impacto institucional en el devenir de la política argentina, y en la sociedad argentina, y que no se hayan metido a leer el expediente. Casación tampoco lo hizo, casación copió y pegó el fallo de primera instancia, ¿entonces para qué está la Corte? Yo estoy diciendo que, si había irregularidades, por lo menos ordenen un nuevo juicio, que ordenen que se revise la condena, que se revise el proceso. Si esto lo hacen con Cristina, ¿qué pasa con cualquiera de nosotros?”.