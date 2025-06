Natalia Contini: “no quiero que los niños entren a la escuela y vean el nombre de una presidenta presa”

En una Argentina donde cada obra pública suele quedar registrada por un funcionario, Natalia Contini decidió hacer lo contrario: quitar los nombres y dejar sólo las obras. Desde su gestión en Anisacate, al sur de las Sierras de Córdoba, promueve una política de “despersonalización institucional” que busca marcar distancia del relato kirchnerista. Esta semana, la intendenta encabezó un operativo para retirar placas con los nombres de Néstor y Cristina Kirchner colocadas en distintas dependencias municipales. La decisión, según afirmó, responde a su intención de “limpiar la contaminación de la política con la propaganda” y devolverles a las instituciones “el símbolo de la transparencia”.

“Nosotros no queremos que nuestras instituciones lleven el símbolo de la corrupción”, sentenció. El gesto no quedó sólo en lo simbólico: Contini impulsó y aprobó una ordenanza que prohíbe a cualquier funcionario —incluida ella misma— colocar placas o firmar obras con su nombre. “La plata es de los contribuyentes, no del funcionario de turno”, reiteró. Desde su llegada al gobierno, Contini sostiene una gestión austera, con énfasis en la transparencia y en una marcada crítica a los modos tradicionales de ejercer el poder. Libertaria confesa, afirma que “la política se hace con hechos, no con discursos”, y que dar marcha atrás con símbolos instalados es parte de esa coherencia.

-¿Qué hizo esta semana intendenta? Me hizo acordar a Néstor Kirchner cuando retiró los cuadros de los Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar en El Palomar.

-Mirá vos, no sabía ese dato que me acabas de dar de Kirchner. Mire usted lo que es el karma, diría mi señora madre, ¿no? Seguimos con esta línea que mantuvimos desde el comienzo con respecto a la corrupción en nuestra localidad. Anisacate fue gobernada durante 30 años por la misma persona y 24 años de su gobierno fueron todos bajo la misma línea kirchnerista. Lo primero que hice cuando empezó a sesionar el Consejo Deliberante, en mi primer año de mandato, fue sancionar una ordenanza que me prohibiera a mí, o al intendente que estaba gobernando, poder poner placas con nombres de funcionarios en cualquier institución, en cualquier obra del Estado o en cualquier pauta publicitaria.

-¿Eso es por ordenanza?

-Por supuesto, como corresponde, por qué aclarar Natalia Contini en una placa si yo no pongo la plata. Bajo ningún punto de vista. No se debe. Yo gestiono plata de los contribuyentes, no dinero mío. Obra que se haga, por supuesto que la voy a mostrar porque es para eso, pero con transparencia. ¿Las placas? No, señores. Aquí se pone: “Con el esfuerzo de los aniscatenses”.

-¿Por qué decidió sacar las placas de mármol donde aparecía el nombre Kirchner?

-Pensé que eran de mármol, pero no. ¿Podés creer que eran de plástico? Nosotros no queremos que nuestras instituciones tengan el símbolo de la corrupción, mucho menos de funcionarios que han sido condenados por corrupción. Esta es la primera vez en la historia de Argentina que un presidente es condenado con sentencia firme y que va a cumplir una condena. En 5 días se la van a llevar presa. Yo no quiero que las criaturitas entren al colegio y que estén mirando esa placa y que digan: ‘Ah, la presidenta que se la llevaron presa’. No, es una institución educativa y las criaturas van a aprender y no a ser adoctrinados desde ningún punto de vista. En los edificios públicos tampoco. Las obras se hicieron con el dinero de los argentinos, con el dinero de los cordobeses, no con el dinero de la señora Kirchner.

-¿Está el municipio con algunos inconvenientes para cumplir con el medio aguinaldo de los trabajadores?

-Con la caída de la coparticipación a nivel provincial esto impacta directo en los municipios y comunas, lo cual hace que sea muy difícil tener que afrontar todos los pagos extras y las circunstancias que nos toca dentro de un gobierno. A mí me ha tocado con las situaciones de inclemencias climáticas, donde vos tenías que asignar fondos que los tenías previsto para otras acciones. Nosotros vamos a asegurar que el dinero de los aguinaldos esté. Los fondos que hemos solicitado son para poder asegurar que se pagaran los sueldos de los empleados.

-Se presenta como libertaria ¿Tiene alguna charla con representantes del partido a nivel provincial? ¿La llamaron para octubre?

-En octubre lo que va a suceder es que los argentinos de bien nos vamos a juntar dentro de los distintos espacios políticos para dar esta batalla. La Argentina quiere liberarse, es una Argentina que quiere tomar decisiones que la posicionen a la par de los líderes mundiales. Es realmente lo que me da la esperanza de decir: ‘Che, van a dejar de lado todas sus individualidades, sus diferencias y vamos a laburar juntos, porque si no lo hacemos, el daño puede ser irreversible en una mitad de gestión’. Vivimos muchos años con engaños y después vino un desastre económico, una devaluación y una inflación y así estuvimos, siempre engañados.

-¿Le gusta te gusta Franco Mogetta como candidato en Córdoba?

-Yo no puedo opinar del señor Mogetta porque, honestamente, voy a decir algo que está mal: no lo conozco políticamente, sé que estuvo en Transporte, sé que fue un funcionario que estuvo en varios lugares, pero no puedo hablar de él porque no lo conozco, honestamente.

-A Laura Soldano, ¿la conoce?

-No, tampoco.

¿Evelyn Barroso?

-Sí, a ella sí la ubico y la ubico perfecto. Yo la sigo y sí, la votaría.

-¿La votaría porque está en la lista de LLA o porque confía en ella?

-No, porque me gusta ella, me gusta su perfil, su forma, su trabajo. Yo soy muy respetuosa de las personas que van desde ese lugar y va más allá que tenga una participación activa dentro de una determinada iglesia.

-¿Apoya porque no quiere lo otro?

-No sólo porque no quiero lo otro, sino porque están demostrando que realmente hacen lo que dijeron que iban a hacer, lo cual es muy difícil. Todos te dicen: ‘voy a hacer esto’. Y después asumen y olvídate, nos vimos en Disney. Ellos están haciendo realmente lo que dijeron y ese es el efecto que nosotros hoy tenemos en nuestro país, es el efecto que tenemos en nuestra economía, es el efecto que tenemos en la oposición. ¿Qué iban a hacer ellos? ¿Nos iban a estafar de nuevo?