La Policía porteña desalojó a los manteros del Parque Saavedra con la presencia de Jorge Macri

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desalojó este domingo a los manteros que se instalaban en el Parque Saavedra, sobre la avenida García del Río entre las calles Conde y Superí. La medida fue supervisada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y coordinada por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Según la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Complejos, a cargo de Celsa Ramírez, se detectaron 120 puestos, entre 30 gazebos y otros 90 caballetes y mantas.

El operativo comenzó temprano y generó resistencia de vecinos y vendedores, que repudiaron la intervención policial. En paralelo, el Gobierno porteño aclaró que la feria regulada con más de 20 años de funcionamiento en García del Río y Melián no fue alcanzada por la medida y continúa trabajando con normalidad.

Desde el Ejecutivo porteño sostuvieron que el espacio ocupado por manteros generaba “desorden, complicaba la circulación de autos y peatones, afectaba la seguridad y la limpieza barrial, y provocaba una competencia ilegal con los feriantes autorizados”. En 11 operativos similares, la Ciudad asegura haber desalojado a más de 17 mil manteros, lo que representa -según la gestión- un beneficio para más de 1,6 millón de vecinos y comerciantes.

“Sacamos a los manteros de Parque Saavedra y ordenamos el espacio para los vecinos y comerciantes. Era un reclamo de quienes viven en el barrio. Como ya hicimos en Once, Flores, Retiro, Constitución, Florida, Liniers y en parques como Los Andes, Patricios y Centenario, seguimos recuperando el espacio público. En la Ciudad, el orden no se negocia”, afirmó Jorge Macri.

El operativo contó con la participación de 30 inspectores de venta ilegal, 15 de prevención y personal de distintas áreas, con apoyo de la Policía de la Ciudad. La supervisión estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, junto con el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.

Los sábados, domingos y feriados en el Parque Saavedra funciona la feria de manualistas sobre García del Río y Roque Pérez, con 310 puestos autorizados por el Gobierno porteño.

Además, en García del Río al 3300, los jueves y domingos se instala la Feria Itinerante de Abastecimiento Barrial (Fiab N°4), que ofrece productos de calidad a precios accesibles.

Jorge Macri remarcó que “es tan importante entender la magnitud del desorden que nos quedó de la gestión anterior que tuvimos que remover a más de 17 mil manteros”.

El procedimiento en Parque Saavedra se suma a otras acciones de ordenamiento urbano realizadas en sitios estratégicos como Once, Constitución, la peatonal Florida, Liniers y Flores, además de la avenida Avellaneda y sus inmediaciones. En el propio parque, en julio pasado, la Ciudad demolió una construcción ilegal que funcionaba bajo la fachada de un “centro de jubilados” sin habilitación, que según vecinos era utilizado para actividades irregulares y donde se denunciaban amenazas.

Según datos oficiales, ya son más de 440 los operativos de desalojo de propiedades usurpadas realizados en la ciudad de Buenos Aires. El Ejecutivo sostiene que estas acciones "buscan garantizar el cumplimiento de la ley, proteger la propiedad privada, mejorar la seguridad en el espacio público y erradicar actividades delictivas".

