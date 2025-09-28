Jorge Macri se rearma: proyecta U$S 1.600 millones en obras y mejora su relación con Nación

Sin rastros de su presencia en la campaña electoral para octubre y lejos de las disputas en el seno del poder, Jorge Macri se concentra en la gestión, en reabrir los canales con el gobierno nacional y en intentar mostrar cambios fuertes en la Ciudad.

La primera sonrisa en su relación con La Libertad Avanza se dio hace pocos días, cuando se enteró de que, luego de largos meses, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, autorizó el desembolso de 76 millones de dólares, un préstamo del BID para desarrollar la historia clínica digital, consultorios externos y quirófanos a nuevo.

Si bien aún faltan otras autorizaciones de créditos de la Corporación Andina de Fomento, la buena noticia dio cuenta de que, tras el acuerdo electoral entre el PRO y los libertarios en territorio porteño, las promesas sobre una mejora en la relación Ciudad-Nación comenzaron a hacerse efectivas.

Con todo, en total Jorge Macri prevé invertir 1.600 millones de dólares en obras públicas. Una de las obsesiones que tiene en su mente el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, es que el jefe de Gobierno pueda dejar un legado, una marca visible. De esto se habló en la última reunión del gabinete porteño ampliado donde se presentaron los ejes del plan 2027.

La movilidad es uno de los focos de inversión. Los pasos bajo nivel Lorca, Irigoyen, bajo puente Bosch, el túnel nuevo de La Pampa (licitado, pero aún no adjudicado más el anillo peatonal) y el de Álvarez Thomas (cerca del Hospital Pirovano) son una parte del plan. También la obra del puente Labruna, en Núñez, justo al lado de la cancha de River, donde se prevé inaugurarla en 2026. El jefe de Gobierno mostró un video de las obras esta semana.

A esto se le suma la ampliación de la autopista Dellepiane, donde pasan unos 200 mil autos por día. Será terminada en 2027 y supondrá 125 millones dólares.

En materia de subte: la renovación de las formaciones de las líneas A, B (todos) y C y 25 de las noventa estaciones del subterráneo. La anunciada línea F, que conectará Barracas con Palermo, se licitará el mes que viene y en seis meses se adjudicará. Antes de 2027 ya se podrán ver las obras.

Además, los flamantes trambuses (autobuses eléctricos de gran capacidad que, a diferencia de los tranvías, no necesitan vías, sino que se cargan en estaciones de carga). Los T1 estarán listos en 2027: irán de Barracas a Aeroparque y serán cincuenta. Los T2 conectarán las cabeceras de subte por la periferia de la Ciudad.

Mientras tanto, en el área de Movilidad están estudiando renovar toda la flota de taxis, con créditos blandos, para que se transformen en vehículos eléctricos y se vean modernos.

Otro objetivo tiene que ver con el concepto de orden. El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, junto con el secretario Maximiliano Piñeiro vienen trabajando en reforzar los controles. Desde el plan antitrapitos (en eventos y partidos de fútbol), la liberación de espacio público (el objetivo es que no haya manteros) hasta llegar desalojo número 900 a fin de 2027 (llevan más de 430). Sumado a ellos: cien vehículos por día son secuestrados con el programa de control de accesos y puentes entre la Ciudad y la Provincia.

Por otro lado, en marzo de 2026 estará lista la nueva cárcel de Marcos Paz (más de 100 millones dólares), con lo cual Jorge Macri podrá anunciar que la cárcel de Devoto dejará de existir. El ministro de Justicia, Gabino Tapia, está entusiasmado con el tema y suele visitar Marcos Paz seguido para ver las obras.

El Ministerio de Espacio Público, que maneja Ignacio Baistrocchi, nombró este mes a Pedro Comin como flamante secretario de Orden e Higiene. Uno de los objetivos allí es que el 50% de los contenedores sean antivandálicos.

En materia social, según se anunció en el gabinete ampliado, el área que controla el ministro Gabriel Mraida pretende reducir un 70% la cantidad de personas en calle. El trabajo social es artesanal: en su cuenta de Instagram se puede ver al ministro convenciendo gente en situación de calle para que vaya a un parador.

Pero no todas son buenas igualmente para la Ciudad. En la discusión del Presupuesto 2026 el diputado Ricardo López Murphy detectó que no hay partidas contempladas como parte del goteo semanal que realiza Economía en concepto de coparticipación federal tras el fallo de la Corte que dio de baja un decreto de Alberto Fernández vinculados al traspaso de la Federal. Tendrá que resolverlo el Congreso. Hoy esas transferencias son discrecionales.