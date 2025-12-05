Insólito robo de 40 mil dólares en un auto con un inhibidor

A plena luz del día, ocurrió en Puerto Madero un contundente robo 40 mil dólares de un auto estacionado a metros del reconocido Hotel Faena, al comienzo de esta semana. Utilizaron un inhibidor de señal para bloquear la alarma, no romper vidrios y concretarlo de manera silenciosa y discreta.

A la tarde, la víctima regresó al auto y notó que faltaban las dos bolsas con el dinero que iba a utilizar para cerrar una operación. Sin embargo, el auto se encontraba ileso.

Según el parte policial al que pudo acceder la agencia Noticias Argentinas, la víctima realizó la denuncia en la Comisaría Vecinal 1E. El ladrón, registrado por cámaras de seguridad de la zona, luego abordó un Volkswagen blanco para alejarse del lugar sin llamar la atención.

El hecho quedó caratulado como hurto y la Fiscalía Criminal y Correccional número 51 porteña deberá establecer si este caso está vinculado a bandas especializadas en este tipo de robos, que son sin violencia, y orientadas a vehículos de alta gama o a personas que transportan importantes sumas de dinero físico.

Por su parte, la Policía de la Ciudad trabaja analizando las cámaras de seguridad de la zona para seguir los movimientos del delincuente y lograr identificarlo para poder desbaratar a la banda.

El momento del robo, en video

