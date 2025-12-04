Una pareja salió a robar con su hijo y se llevaron un portero eléctrico en Belgrano

La pareja robó un portero eléctrico de un edificio en Belgrano hoy y lo hizo acompañada por su hijo menor, usado como “pantalla” para disimular la maniobra. A pesar de la naturalidad con la que se movieron, la escena no pasó inadvertida para los vecinos, que aseguran que no se trata de un caso aislado: la misma familia habría actuado en otros edificios de Belgrano y del cercano barrio de Núñez, donde se repiten robos del intercomunicador.

A través de las imágenes captadas por las cámaras del edificio, en la avenida Cramer al 1800, muestran con claridad cada movimiento: el hombre se acercó al portero eléctrico y, luego de unos segundos de observación, empezó a forzar la placa metálica. Aplicó fuerza con las manos, apoyó la pierna contra la pared para hacer "palanca" y continuó hasta desprender el tablero. Sobre la vereda, la mujer esperaba con el niño tomado de la mano.

Cuando él logró arrancar la placa, ella caminó hasta la puerta y guardó el dispositivo en una bolsa de tela que llevaba colgada del brazo. Antes de completar el robo, el hombre llegó a simular que desistía y se alejó hacia la esquina. Sin embargo, al reencontrarse con la mujer y el menor, volvió sobre sus pasos y retomó la maniobra. Minutos después terminó de arrancar la placa, cortó los cables y escapó con el botín.

Para los investigadores, la presencia del niño no fue casual: buscaba darle a la escena un aspecto familiar y reducir cualquier sospecha de los vecinos.

Los robos de porteros eléctricos, tableros, medidores y piezas de cobre vienen en aumento y forman parte de una cadena ilegal difícil de frenar, impulsada por su alto valor. Acá, en Buenos Aires, estos hechos se repiten con frecuencia en barrios como Belgrano y Recoleta, donde los delincuentes apuntan a dispositivos que pueden desarmarse y venderse en el mercado negro por el valor del cobre y el bronce.

A nivel nacional, la tendencia también preocupa: en lo que va de 2025, se registró un incremento del 60% en robos de cables eléctricos respecto del año anterior, con casi 45.000 metros sustraídos. La cifra generó cortes de servicio, daños en redes públicas y pérdidas millonarias para empresas.

De hecho, los robos violentos en el Gran Buenos Aires aumentaron más del 500% entre 2015 y 2024, superando los 2.900 casos anuales, aunque no todos están vinculados al cobre. El precio del metal sigue siendo un motor clave: durante crisis recientes, el valor del cobre pasó de 160 a 460 pesos por kilo en algunos mercados locales, lo que alimenta un circuito clandestino que involucra chatarrerías, acopiadores y fundiciones.

¿Por qué liberaron bajo fianza a los cinco argentinos detenidos en Miami por un robo en un shopping?

Los cinco argentinos detenidos en Miami por un robo en el Dolphin Mall recuperaron la libertad luego de una audiencia con la jueza Mindy Glazer, del Tribunal de Circuito 11° de Florida. Cada uno abonó entre 4.000 y 4.500 dólares de fianza, una cifra que les permitió seguir el proceso en libertad mientras la causa continúa abierta. Como medida adicional, se les prohibió regresar de por vida al centro comercial donde fueron arrestados.

Aunque el caso generó atención en Miami porque, según la investigación policial, el grupo actuaba con un método repetido: algunos ingresaban a tiendas del mall para sustraer ropa, accesorios y artículos electrónicos, mientras que otros se movían por los pasillos como “campana”, atentos a los movimientos de la seguridad. Las maniobras quedaron registradas por cámaras y agentes encubiertos, que seguían de cerca una serie de denuncias.

Durante la audiencia, los acusados —Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua— quedaron frente a la jueza en un trámite breve que duró cerca de tres minutos por persona, en el que Glazer leyó los cargos, revisó su situación y estableció las condiciones para la liberación bajo fianza. En los casos particulares, las situaciones fueron diversas:

Mauricio Ariel Aparo Orlando (49): comerciante y dueño de varios negocios. Solicitó resolver su situación sin demoras porque tenía un vuelo programado y no calificaba para un defensor público, ya que declaró poseer bienes.

Sebastián Luis Moyano (41): socio de Aparo Orlando y con antecedentes en Estados Unidos. Su audiencia fue similar y se le impuso una fianza de 4.000 dólares. También deberá mantenerse alejado del shopping.

Manuel Zuloaga Arenas (49): pidió un defensor oficial por no tener contactos locales, pero al revelar que posee una propiedad, el beneficio le fue negado. Quedó con la misma fianza que el resto.

Juan Pablo Rua (45): aseguró tener recursos para contratar un abogado particular, pero eligió la vía de la fianza. El monto fijado también fue de 4.000 dólares.

Quiénes son los cinco "mecheros" mendocinos arrestados y deportados por robar un shopping en Miami

Paralelamente, luego de quedar en libertad, los cinco preparan su regreso. El itinerario previsto incluye un vuelo hasta Santiago de Chile y luego el cruce por tierra hacia la Argentina. Estiman que podrían llegar al país entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, aunque aún resta conocer cómo impactará el caso en su situación migratoria en Estados Unidos.

