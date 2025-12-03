En Mendoza son muchas las personas asombradas por el caso de los mendocinos arrestados el domingo por robar mercadería en el Dolphin Mall, el shopping más grande de Miami. Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga (49) y Juan Pablo Rua (45) son amigos, manejan pequeñas o medianas empresas y habrían viajado para asistir a una despedida de soltero. Según comentaron a la prensa personas allegadas, todos tienen "un buen pasar", lo que aumenta el desconcierto.

Los cinco enfrentan cargos similares: múltiples hurtos en tiendas, de veinte o más artículos; robo de valores entre 100 y 750 dólares y -lo más importante- ser parte de un "esquema organizado para defraudar". Los robos sucedieron en locales de las marcas Tommy Hilfiger, Burlington, Columbia y The North Face. Según la justicia del estado de Florida, actuaron de forma organizada: mientras unos distraían al personal de las tiendas, otros sustraían mercadería y la guardaban en valijas que habían robado con anterioridad.

Uno por uno, a qué se dedican los empresarios mendocinos arrestados por hurto en Miami

Los vecinos de Godoy Cruz que hablaron con medios de Mendoza describieron a los hombres apresados en Florida como "chicos que no tienen necesidad ninguno", que "están muy bien todos, los cinco son conocidos en Mendoza". "Son todos chicos trabajadores, no hay ninguno que sea vago, mantenido ni nada", dijo uno de ellos. Otro ratificó: "Problema de plata no tiene ninguno".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El más conocido de los cinco es Diego Luis Xiccato (46), dueño de una peluquería que emula su nombre en el barrio Bombal de Godoy Cruz, en las afueras de la ciudad de Mendoza.

Fue popular como peluquero; en sus redes sociales llegó a compartir fotos con figuras como la modelo Ingrid Grudke. Según contaron los vecinos a Radio Mitre Mendoza, está casado y tiene un hijo de cinco años.

En las redes sociales de Xiccato se lo ve en fotos con Mauricio Ariel Aparo Orlando, otro de los arrestados en Miami, quien es dueño de un taller mecánico calificado por los vecinos como "muy grande". Tiene 49 años y según los registros vive en Villa Hipódromo, Godoy Cruz. Frente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se delcara como monotributista y dice dedicarse a la reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balance de ruedas, reparación de vehículos y comercio al por mayor y menor. En sus redes sociales publica fotos con autos de alta gama; fue piloto de algunas categorías regionales de automovilismo.

Quién es Mindy Glazer, la jueza viral que sentenció a los mendocinos en Miami

Otro que aparece vinculado con Xiccato y Aparo Orlando en redes sociales es Juan Manuel Zuloaga Arenas, también de 49 años y vecino de Godoy Cruz. Según su declaración en ARCA, se dedica a servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Antes fue gerente y socio en distintas sociedades anónimas o de responsabilidad limitada de Mendoza.

El más joven es Sebastián Luis Moyano, de 41 años, del barrio Los Tilos de Las Heras, también monotributista y socio de Aparo Orlando, con quien constituyó en 2022 firma Apamoy Communication Group S.A.S., dedicada a comunicaciones, marketing y promociones a través de call center. También tuvo un establecimiento gastronómico, Café Malvinas, en la calle Córdoba, en el centro de la ciudad de Mendoza.

El quinto amigo, Juan Pablo Rua, es el único de los cinco mendocinos arrestados que reside en Miami. Al igual que Zuluoga Arenas, declaró en ARCA dedicarse a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Pero también le figura como actividad la venta de aparatos de telefonía y equipos y accesorios informáticos.Se presume que habría sido él el protagonista de la despedida de soltero que motivó el viaje.

Las hipótesis de los vecinos: la "crisis de la mediana edad" que llevó al traje naranja

"Lo conozco hace más de treinta años. No es un mal chico. Trabaja todos los días, jamás lo vi en ninguna cosa rara. A todos los conozco. Ha sido una boludez de viejos chotos que se han querido hacer los adolescentes y la cagaron. Nada más", dijo a los medios Marcelo Pizarro, un coiffeur que maneja una peluquería lindante a la de Diego Xiccato. "Pobres, es una situación de mierda".

Inseguridad en el AMBA: se registraron más de 11 robos "piraña" por hora

Fue Pizarro quien aportó el motivo del viaje. "Se habían ido a una despedida de soltero por lo que me han contado ayer las clientas en el salón", detalló. Sin embargo, la despedida salió mal: el lunes, los cinco amigos comparecieron frente a la jueza Mindy Glazer con los tradicionales trajes naranjas que usan las personas convictas en Estados Unidos.

Otro amigo de Xiccato, identificado ante los medios como Miguel, contó: "Está todo el barrio convulsionado porque conocemos a los chicos y no se justifica, no hay necesidad de nada, es una picardía tonta de pendejos desubicados como si tuvieran 15 años". Se lamentó: "Eran 2 mil dólares lo que se robaron en mercadería en las valijas, nada, y ahora van a tener que pagar 5 mil dólares cada uno, más". Finalmente concluyó: "Se pensaron que era sacar la ropa, la valija, tomársela y ya está, y no, allá no podemos hacer eso, hay cámaras por todos lados. no es tan fácil. Allá no se jode, no sé cómo van a hacer con la segunda audiencia, ahora tuvieron una, ya han pagado la fianza, 4 mil dólares cada uno. Problema de plata no tiene ninguno, pero lo que no sé es si la jueza los va a dejar para una segunda audiencia allá 20 días en cana. Es una experiencia jodida”.

En tanto, una clienta de la peluquería de Xiccato de larga data aportó su punto de vista: "Debe haber sido la crisis de la mediana edad, se hicieron los cancheros".



