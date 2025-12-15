Lo que debía ser una celebración se convirtió en tragedia a la salida de una fiesta de egresados en el barrio Tupac Amaru–Bicentenario de Ato Comedero, en Jujuy, luego de que un grupo de adolescentes asesinara a puñaladas a un chico e hiriera a otro. A raíz del hecho, se abrió una investigación contra los responsables y los adultos a cargo de ellos, mientras se desarrollaron protestas que terminaron en incidentes.

La víctima fue identificada como Juan Vanega, de 15 años, que se había retirado del festejo, realizado en una casa particular, junto a un amigo dos años menor que él. Cuando llegó al cruce de la calle Pozo Cavado con la avenida Intersindical, fueron agredidos por una patota que "fue directamente a atacarlos" con armas blancas.

Según indicaron medios locales, Juan era de otro barrio y junto a su amigo se habían dirigido a un local cercano para comprar bebidas alcohólicas. En ese contexto, se cruzaron con una banda de jóvenes de ese lugar que los abordó por "motivos de una disputa territorial". Recibió varias puñaladas e intentó escapar hacia la casa donde se hacía la fiesta, pero se desplomó a 20 metros de donde fue sorprendido.

“Había muchísimos chicos que entraban y salían de la casa donde se hacía la fiesta, pero cuando uno fue atacado y vieron la sangre empezaron a escapar hacia distintos lugares”, relató un testigo del hecho al diario web Todo jujuy.

Tras los llamados de los vecinos, efectivos de la Policía provincial y personal de SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) asistieron al menor de edad al encontrarlo tendido en la vía pública, aún con signos vitales. Sin embargo, a pesar de los trabajos de reanimación, Juan falleció a los pocos minutos debido a la gravedad de las heridas.

El joven de 13 años, por su parte, también resultó herido producto de un puntazo, aunque se reportó que luego de las primeras curaciones se encuentra fuera de peligro.

Horas más tarde del crimen, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación realizaron una serie de procedimientos para ubicar a los autores de la agresión. Después de rastrillar la zona, finalmente detuvieron a dos adolescentes sospechados del homicidio: un varón de 15 años y una joven de 16.

Al mismo tiempo, diferentes menores de edad que estaban con ellos al momento del ataque también fueron demorados, todos ellos de entre 13 y 16 años. En ese sentido, los acusados fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero en presencia de sus padres.

Crimen en una fiesta de egresados: protestas y disturbios

Luego de los primeros operativos y los arrestos, la Fiscalía dispuso el pase de la causa al Juzgado de Menores, que definirá la situación procesal de los adolescentes investigados. Durante los procedimientos, varias personas que estaban en el lugar al momento de los hechos aportaron testimonios claves para el caso.

Además, el domingo se vivieron momentos de mucha tensión e incidentes en medio de la manifestación que realizaron familiares y allegados de las víctimas frente a la comisaría de Alto Comedero para pedir justicia. La situación se agravó después, cuando se produjeron disturbios en inmediaciones del parque, lugar en el que intervinieron efectivos ante el accionar de varios menores.

