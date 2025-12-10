Piden la detención del jardinero acusado de matar a una reconocida psiquiatra en La Plata

La Justicia de La Plata analiza la solicitud de prisión preventiva contra Javier Echeverguren, el jardinero acusado por el crimen de la psiquiatra Virginia Franco, asesinada dentro de su casa en la localidad de City Bell en noviembre pasado. El pedido fue solicitado por el fiscal Álvaro Garganta, debido a las pruebas que ubican al hombre en el lugar del hecho y con un conflicto anterior con la víctima.

Echeveguren, de 38 años, fue arrestado el martes 25 del mes pasado, después de más de diez días de investigación por el homicidio de la profesional reconocida por su trabajo en la capital bonaerense. Ahora, la jueza de Garantías Marcela Garmendia deberá aceptar o rechazar la solicitud de la Fiscalía, como autor del "homicidio agravado criminis causa", delito que prevé prisión perpetua.

Asesinaron a una reconocida psiquiatra en su casa de La Plata: creen que le habrían robado y un hombre fue demorado

Fuentes del caso señalaron además que, en caso de que la magistrada acepte que el sospechoso sea detenido de manera preventiva, su defensa va a requerir que la cumpla bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Las acusaciones contra el imputado comenzaron a tomar fuerza cuando se conoció el vínculo laboral que tenía con Franco. La psiquiatra, al igual que otros vecinos de la zona, contrataban desde hace tiempo a un jardinero que se jubiló este año y les recomendó Echeveguren, un colega con experiencia al que también le había vendido sus herramientas.

Acorde a las pesquisas, el acusado y la víctima tuvieron una fuerte discusión por un tema de dinero: le reclamó una diferencia de $30.000 relacionada al costo de los trabajos que realizó en su jardín. Esto molestó a la mujer, que se comunicó con el jardinero retirado.

En un mensaje de voz, se quejó del trabajador que le había recomendado: “Es un irrespetuoso”, le señaló. Tres días después, cuando se cree que habría ocurrido el asesinato, los investigadores estiman que el imputado habría ingresado a la casa de la especialista en salud mental para robarle, pero ella lo descubrió llevándose algunas de sus pertenencias.

Según la hipótesis principal, el detenido la asesinó para ocultar el delito y luego se dio a la fuga. Las imágenes de las cámaras de seguridad del barrio permitieron ubicar al jardinero en la zona durante el día del hecho. A Echeveguren, que vive a quince cuadras del lugar, se lo pudo observar pasando con una escalera, una bicicleta y una mochila.

Finalmente, agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata lo detuvo a fines de noviembre en un asentamiento de la ciudad de Quilmes, cuando buscaba escapar hacia la provincia de Tucumán. Entre otros elementos, tenía con él un bolso preparado con ropa y un pasaje de micro.

Más tarde, cuando la Policía allanó su vivienda en City Bell, se secuestró prendas de vestir similares a las que tenía cuando fue captado por las cámaras de vigilancia y sus herramientas.

Crimen en La Plata: las dos autopsias

En el marco de la causa se realizaron dos autopsias. La primera permitió acreditar que Viriginia "sufrió una muerte violenta", con lesiones contusas en el rostro y un severo corte perpetrado con arma blanca a la altura del cuello. También presentaba cortes en manos y antebrazos, signos de que intentó protegerse de su atacante.

Más allá de esta información, el fiscal Garganta solicitó un nuevo estudio para precisar la data de muerte, el mecanismo y las circunstancias en las que sucedió. El segundo análisis determinó que la víctima tenía una herida en el cuello de seis centímetros debajo de la oreja izquierda, lo que provocó que muriera desangrada.

