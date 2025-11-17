La investigación por el asesinato de una reconocida psiquiatra dentro de su casa de la localidad de City Bell, mantiene en vilo a la comunidad de la ciudad de La Plata. Los primeros estudios señalaron que la mujer "sufrió una muerte violenta" y el interior de la vivienda se hallaba "toda revuelta", en un caso que por el momento no tiene sospechosos a pesar de que uno de sus amigos fue demorado.

La víctima fue identificada como Virginia Franco, de 68 años, muy conocida por los vecinos de su barrio ya que atendía en un consultorio ubicado en la calle 55, entre la 10 y 11, según consignó el medio local El Día. Además, la profesional había trabajado para el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y actualmente se había jubilado.

Hasta ahora no hay detenidos, pero sí se reportó que un hombre cercano a ella fue demorado. Se trata de un empresario llamado Pablo B., que se presentó como su amigo y fue la persona que ingresó a su domicilio este sábado porque no le respondía los llamados. Al llegar, notó que el portón de entrada estaba abierto y dentro de la casa había varias cosas tiradas en el piso y un desorden generalizado.

En uno de los pasillos se encontraba el cuerpo de Franco, tendido en el piso boca a arriba y rodeado de manchas de sangre. El hombre dio aviso al numero de emergencias 911 y, más tarde, personal de SAME confirmó la muerte de la mujer, que vivía sola.

La escena del crimen fue preservada para el trabajo de la Policía Científica: según trascendió, había varios elementos personales tirados en el suelo y faltaban objetos de valor. También se observaron muebles con las puertas abiertas y cajones corridos, la notebook de la víctima conectada arriba de la mesa pero ninguna abertura o acceso había sido forzado.

Pablo B., de 45 años fue llevado a la comisaría donde quedó demorado y declaró como testigo. En su testimonio, contó que más allá de su relación de amistad le manejaba las cuentas a raíz de que en el pasado había tenido problemas económicos. Acorde a lo consignado por Infobae, la Policía pudo abrir la computadora portátil de Virginia porque el hombre aportó la contraseña.

El fiscal a cargo del caso es Álvaro Garganta, de la UFI 11, quien dispuso la demora del testigo y además ordenó que se le incaute el teléfono. Una de las hipótesis apuntan a que la psiquiatra fue víctima de un robo bajo la modalidad de "escruche", es decir, uno o más ladrones podrían haber ingresado a su casa creyendo que estaba vacía y al encontrarla se sorprendieron y la atacaron.

En esa misma línea, no descartan que alguno de los autores del crimen conociera a la víctima. Por el momento, el amigo de Franco quedó en libertad y no está siendo investigado.

La Policía Bonaerense se concentra en el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, públicas y privadas, para reconstruir los movimientos que condujeron al trágico crimen.

Qué reveló la autopsia de la psiquiatra asesinada

Los resultados forenses preliminares señalaron que la mujer murió a causa de un shock hipovolémico tras sufrir un "corte profundo en el cuello", lo que derivó en una masiva pérdida de sangre. La psiquiatra presentaba cortes en manos y antebrazos, signos de que intentó protegerse de su atacante.

"Luchó por su vida, fue una muerte violenta", detalló una fuente del caso. La Justicia recaratuló la causa como "homicidio en ocasión de robo" después que se descubrieran las condiciones en que estaba el interior de la vivienda y que faltaba el celular de la víctima, entre otras pertenencias.

