Video: dos delincuentes golpearon a un joven y lo patearon en el suelo para robarle el celular en Córdoba

Un violento robo ocurrió este sábado por la noche en el barrio Güemes de Córdoba capital, donde un joven sufrió una brutal paliza con trompadas y patadas cuando ya estaba en el suelo. La víctima caminaba por el centro de la calle cuando dos atacantes lo interceptaron, lo golpearon repetidamente, le robaron el teléfono celular y escaparon, aunque luego fueron detenidos por la Policía de Córdoba.

La secuencia, registrada por cámaras de seguridad instaladas en la intersección de las calles Santiago Temple y Belgrano, muestra cómo el joven caminaba tranquilamente, cuando dos individuos avanzan hacia él abrazados entre sí. En un momento aceleran el paso, se abalanzan y lo sujetan desde atrás.

El muchacho intentó defenderse y se produjo un forcejeo, en el que logró retener parcialmente a uno de los asaltantes. Sin embargo, el segundo agresor lo golpeó con puños y patadas sin pausa para obligarlo a soltar sus pertenencias.

Finalmente, la víctima consiguió escapar corriendo, aunque no logró impedir que los delincuentes se quedaran con su celular.

Ante esta situación, efectivos de la fuerza provincial desplegaron un operativo en la zona para dar con los responsables, que habían escapado a pie.

Poco después, en la esquina de Turrado Sánchez y Richardson —a escasas dos cuadras del lugar del ataque— los uniformados identificaron a los dos sospechosos. Uno fue reducido inmediatamente, mientras que el otro intentó huir corriendo, pero fue alcanzado a pocos metros.

De acuerdo con la información oficial, ambos hombres quedaron detenidos y fueron trasladados a una dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia. El teléfono robado fue recuperado y entregado nuevamente a su propietario.

En los últimos días, también tomó relevancia otro caso ocurrido en la capital provincial, cuando un perito especializado en autos robados que trabaja para la Policía Judicial sufrió un episodio tan peculiar como paradójico: le robaron su propio vehículo a metros del lugar donde asistía a las autoridades

Daniel, vecino de Alta Gracia, había llegado el jueves a Córdoba por motivos laborales y estacionó su Chevrolet Corsa gris en la esquina de Félix Aguilar y Misiones, cerca de la Unidad Judicial de Accidentología Vial y todavía más próximo a la base del Grupo Especial de Operaciones Territoriales (GEOT).

Horas más tarde, al regresar, descubrió que su auto había desaparecido. “Al perito de autos robados le robaron el auto”, resumió, una frase que condensa la ironía del episodio.

