Largas horas de tensión se vivieron este miércoles en el Barrio Néstor Kirchner, partido bonaerense de José C. Paz, cuando un ladrón que se había robado un celular baleó a uno de los policías que había participado de un allanamiento en una casa. El hombre se mantuvo atrincherado dentro de la vivienda mientras que las autoridades intentaron negociar con él, hasta que finalmente se quitó la vida.

Según fuentes de la investigación, un joven identificado como Mateo D. denunció el robo de su teléfono en una comisaría y, poco después, efectivos de la Policía Bonaerense lograron rastrear la ubicación del dispositivo y localizar al presunto delincuente. De esta manera, se ordenó un allanamiento en un domicilio ubicado en la casa 9 de la manzana 15 del mencionado barrio.

Al llegar al lugar, el sospechoso habría recibido a los agentes a los tiros y se desató un enfrentamiento armado en el que resultó herido el oficial Gustavo Nahuel Sancci. Rápidamente se montó un operativo para evitar que escape, mientras que el policía fue trasladado de urgencia en un móvil hasta el Hospital Cacho Caporaletti, y desde allí se decidió derivarlo hasta el Hospital Domingo Mercante.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sancci, que presta funciones en el destacamento de Villa Astolfi, en el partido de Pilar, presentaba una herida de bala en la zona del abdomen con orificio de entrada y salida. Fue intervenido por los médicos, quedó internado y más tarde se informó que se encuentra "fuera de peligro".

Mientras tanto, en la casa donde se refugió el ladrón continuó durante varias horas el procedimiento, que incluyó patrulleros, motos y hasta personal especializado.

Mendoza: una adolescente se atrincheró con un arma en una escuela y la Policía controló la situación

El agresor permaneció rodeado hasta minutos después de las 20, más de cuatro horas después de la llegada de los agentes, mientras se esperaba la llegada de grupos especiales de negociación para lograr que cambiara su actitud, se calmara, entregara su pistola y así se pudiera proceder a su detención.

"Dicen que saltó de una casa para la otra y se metió en la de una familia. Hace como cinco horas que están acá", relató un vecino al medio local Diario Efecto. El extenso y numeroso operativo llamó la atención a las personas que viven en el lugar, que incluso mencionaron que no sabían si el hombre era del barrio e incluso no se constató inicialmente si esa era su vivienda.

El ladrón se suicidó tras cuatro horas encerrado

Los efectivos cerraron las calles aledañas y se ubicaron en los alrededores para vigilar la zona y permitir que el operativo de negociación se realizara con mayor comodidad. Sin embargo, cuando lograron entrar al inmueble encontraron al ladrón muerto de un disparo.

Trascendió que el sospechoso se habría quitado la vida con el mismo arma que tenía en su poder y que al parecer fue la que utilizó para enfrentarse a los agentes, resultando con el oficial Sancci herido. El caso quedó a cargo de la UFI N° 3 de Pilar, que ordenó una serie de pericias balísticas y otros procedimientos para conocer cómo se produjeron los hechos.

FP/ff