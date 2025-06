Un hombre fue detenido en la localidad bonaerense de Pilar, acusado de ser el autor material del doble homicidio ocurrido en José C. Paz, donde dos personas fueron halladas calcinadas en el interior de un auto incendiado. El hecho se descubrió el lunes último, cuando los bomberos apagaron el incendio y encontraron los dos cuerpos dentro del vehículo, en lo que se investiga como un presunto ajuste de cuentas.

Según el parte policial, al que accedió este medio, el sospechoso fue identificado como Ramiro Humberto Rivero Núñez, alias “Chama”, quien está acusado por los asesinatos de Carlos Javier Obregón, de 31 años, y de Santiago Nahuel Villa, de 26. Sus cadáveres fueron localizados un Citroën C4 blanco que se encontraba en la intersección de las calles Callao y Ecuador.

Las primeras pistas surgieron después de una denuncia radicada por Kiara Benítez, pareja de Obregón, que aseguró que la noche anterior habían ido juntos a comprar drogas en un "búnker" de la zona de Girondo, entre Quintana y Arturo Illia. Al parecer, "Chama" es sindicado como quien manejaba la venta de estupefacientes en ese lugar.

Entonces, Obregón descendió del rodado y, tras oír algunas detonaciones, la mujer fue interceptada por el detenido y forzada a ingresar a una vivienda donde vio los cuerpos ensangrentados de su novio y de otro joven identificado como “Santiago”. Acorde a su relato, sostuvo que allí le dijeron, “estos dos violaron a mi mujer y a mi hija”, lo que sería eñ móvil de los homicidios.

Rivero Núñez fue arrestado en el marco de un procedimiento realizado por personal de la DDI de San Martín y la Sub DDI San Miguel en un domicilio ubicado en la calle Los Cipreses 625, en Manuel Alberti, partido de Pilar. Según la investigación, está acusado de haber sido quien realizó los disparos que acabaron con la vida de Obregón y Villa.

Además, se identificó como coautor del crimen a Franco Ismael Rondán, de 32 años, quien actualmente está prófugo. Asimismo, se intenta constatar la participación de otro sospechoso apodado “Wally” o “Willi”, lo cual se desprende del testimonio que pronunció Benítez, en una ampliación de sus dichos.

Poco después de que las autoridades dieran con el rodado prendido fuego, se detuvo a Isaias C. (25), y posteriormente a Axel L., Gastón M. y Carlos G., todas personas en situación de calle, pero que más tarde fueron liberados cuando se comprobó que no estaban relacionados al hecho, al no ser reconocidos por la testigo.

También trascendió que Obregón poseía un frondoso prontuario delictivo por robo calificado en banda, robo, robo agravado, encubrimiento, incendio, resistencia a la autoridad y amenazas agravadas. El hombre cumplió una condena en la Unidad Carcelaria de Florencio Varela en 2021.

En el lugar del crimen se secuestraron 15 vainas servidas calibre 9mm, proyectiles deformados y muestras de sangre. La causa quedó en manos de la UFI N°25 de Malvinas Argentinas, que continúa con las tareas para esclarecer por completo el caso.

