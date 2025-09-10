La violenta pelea entre dos familias vecinas de la localidad entrerriana de Concordia terminó de la peor manera después de que una adolescente de 14 años asesinara de una puñalada a una joven de 26, madre de cuatro hijos. El crimen genera conmoción en el lugar, donde aseguran que la muerte de la mujer "se podría haber evitado" ya que se habían realizado varias denuncias contra la menor y su entorno.

El hecho involucra a las familias Priette y Sampietro, y el desenlace fatal ocurrió este martes por la tarde en el barrio Llamarada. Miembros de ambos grupos comenzaron a discutir en la calle, un episodio repetido dado a que mantenían una pelea desde hace tiempo. Sin embargo, esta vez todo empezó a tornarse más violento y fue allí cuando la chica atacó a su vecina, Jésica Noemí Bravo, con un arma blanca.

La víctima, de 26 años, recibió una puñalada en el pecho que le provocó una grave lesión y fue trasladada de urgencia hasta el hospital Delicia Concepción Masvernat. A pesar del esfuerzo de los médicos por reanimarla, poco después se confirmó su fallecimiento.

Acorde a la información publicada por el medio Uno Entre Ríos, personal de la Comisaría 4a. fue alertada mediante un llamado de la pelea que se produjo en plena vía pública alrededor de las 17.30. Cuando los agentes llegaron, se encontraron con un gran tumulto de gente, que se insultaba y amenazaba.

El comisario José María Rosatelli explicó que la discusión de este martes habría comenzado por una cámara de seguridad instalada hace poco tiempo. "Una de las familias involucradas manifestaba que esa cámara le molestaba porque apuntaba hacia la casa de ellos", explicó sobre el caso, que actualmente tiene nueve detenidos, incluyendo a la menor de edad.

"De la pelea participaron en su mayoría mujeres. Y en uno de esos momentos, entre los insultos y los tirones de pelos, una persona le efectúa un corte a otra mujer", detalló el jefe policial, que además señaló que se hicieron allanamientos y se procedió a las detenciones por orden de los fiscales Natalia Conti y Martín Núñez.

Además, Rosatelli precisó que de las nueve personas arrestadas seis son mujeres y, entre ellas, hay varias adolescentes. "Tres de ellas son menores de edad, de entre 14 y 16 años. Entre ellas se encuentra la adolescente que habría realizado la agresión", agregó sobre las jóvenes que quedaron alojadas en el COPNAF (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia).

"Ya habían existido peleas anteriores, incluso en los últimos dos meses hubo dos o tres denuncias por amenazas verbales y agresiones, que fueron elevadas a la fiscalía”, concluyó el jefe Departamental de la Policía de Concordia.

"Mi hermana estaría viva si hubieran actuado antes"

A raíz de las presentaciones previas, la familia de Jésica denunció la inacción de las autoridades y sostuvo que su muerte se podría haber evitado si se hubieran tenido en cuenta. "Mi hermana estaría viva si se hubiese actuado antes", expresó Sheila Bravo, hermana de la víctima, mediante un video que publicó en sus redes sociales.

“Hace dos meses venimos con denuncias contra una menor que me tiene cansada, que me ha pegado y que yo, por ser mayor, nunca pude defenderme porque me iban a meter presa”, afirmó la mujer acerca de la adolescente señalada como la presunta autora del crimen.

“Hoy recién nos atienden después de tantas denuncias que se podían haber evitado”, manifestó. “La impotencia, tristeza y angustia que tenemos como familia es tremenda. No sabemos ni cómo explicar el dolor, pero estamos de pie porque hay cuatro criaturas que nos necesitan. ¿Entendés que dejaron a cuatro nenes sin mamá?", concluyó.

