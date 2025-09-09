Encontraron un cuerpo calcinado en un descampado y confirmaron que fue asesinado a puñaladas

Un cuerpo totalmente calcinado fue encontrado este lunes por la tarde en un descampado del departamento de Guaymallén, en Mendoza, gracias a un vecino que caminaba por el lugar y advirtió la presencia de humo en la zona. Aunque por el momento no se identificó el nombre de la víctima, los investigadores confirmaron que se trata de un hombre que presentaba heridas previas, compatibles con un arma blanca.

El descubrimiento ocurrió a metros del cruce entre las calles Manuel A. Sáez y Victoria, frente a una plaza donde se ubica un terreno baldío. Poco antes de las 19 horas de este lunes, un hombre que pasaba por la zona notó la presencia del cadáver y dio aviso a personal de la Comisaría 9na, que al arribar detectaron el cuerpo en posición decúbito dorsal (acostado boca arriba) con signos de incineración.

Los efectivos notaron que la víctima sostenía en sus manos un recipiente, lo que motivó que inicialmente no se descartara un posible suicidio. Pero la teoría de lo sucedido cambió después del trabajo de la Policía Científica, que en sus primeros estudios afirmó que habría recibido varias puñaladas, que le habrían causado la muerte antes de que lo prendieran fuego.

Inicialmente no se encontraron huellas o rastros que indicaran la participación de terceros en la escena y el cadáver fue trasladado al Cuerpo Médico Forense, donde se busca corroborar la identidad del cuerpo mediante estudios complementarios. Según consignó el canal mendocino El Siete, se trataría de un hombre mayor.

Las primeras pruebas no lograron confirmar quién sería la victima, debido al nivel de carbonización, pero se espera que otras pericias como estudios genéticos y de ablandamiento de tejidos arrojen resultados positivos. Hasta el cierre de esta nota, todavía sigue clasificado como N.N.

El caso está en manos de la Fiscalía de Homicidios de Mendoza, a cargo de Andrea Lazo, que ordenó diferentes procedimientos en el descampado en que hallaron el cuerpo. Se cree que el crimen habría ocurrido en otro lugar y que luego lo trasladaron al baldío, donde lo rociaron con algún líquido inflamable, lo envolvieron en un material textil y lo incendiaron.

Horror en Guaymallén: "Pensé que era un maniquí"

El vecino que dio con el macabro descubrimiento expresó que al principio no se percató de que se trataba de una persona y creyó que alguien había prendido fuego un objeto en el lugar. "Venía saliendo del trabajo, eran como las 18.40. Se vio el humo y cuando me acero pensé que era un maniquí", indicó al medio MDZ Online.

En ese sentido, explicó que reside cerca de la intersección donde se localiza el baldío. "Me acerqué lo más posible, y vi una persona que estaba prendida fuego. Estaba todo envuelto en una tela y lo habían tirado", agregó.

Entre otros detalles, sostuvo que se dio cuenta que "era un hombre" porque sus "partes íntimas" estaban a la vista. En esa línea, relató que además tenía su pierna izquierda completamente quebrada, "mirando para el otro lado", y concluyó diciendo que -en su opinión- todo apunta a que se habría tratado de un asesinato.

