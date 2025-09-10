Una adolescente de 14 años disparó dos veces dentro de una escuela en Mendoza

Una estudiante de 14 años se atrincheró esta mañana en la escuela Marcelino Blanco, en La Paz, provincia de Mendoza y efectuó al menos dos disparos al aire con un arma de fuego. La Policía desplegó un operativo de evacuación y la menor continúa aislada en el establecimiento.

El episodio ocurrió a primera hora, cuando la adolescente ingresó con una pistola 9 milímetros, presuntamente perteneciente a su padre, un comisario retirado de San Luis. Según confirmaron fuentes oficiales, no hubo heridos.

Tras los disparos, docentes y directivos dieron aviso inmediato a la Policía de Mendoza, que montó un cerco en la zona. La situación está siendo contenida, mientras los efectivos buscan persuadir a la joven para que deponga el arma.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hasta ahora se desconocen los motivos de la adolescente y en el lugar trabaja personal policial, de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS).

Noticia en desarrollo