Lo condenaron por femicida, se fugó a Chile, lo extraditaron y deberá entregar las llaves de su casa a la familia de la víctima

Tras un proceso de dos años y medio, Miguel Vargas Nehuén (29), encontrado culpable por el femicidio de Ana Calfín (38) en Chubut, fue extraditado de Chile tras fugarse, fue condenado a perpetua y deberá entregarle a la familia de la víctima las llaves de la vivienda que ambos compartían.

El asesino, declarado culpable por un jurado popular de "homicidio agravado por mediar violencia de género" el pasado 14 de abril, había llegado al juicio con prisión domiciliaria y el juez Daniel Novarino le permitió regresar a su casa luego de conocerse la resolución del jurado, momento en el que se fugó a Chile.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Vargas Nehuén debía presentarse al día siguiente para la audiencia de censura, donde recibiría la definición de la calificación legal y la pena correspondiente, la cual habría sido perpetua. Sin embargo, para ese momento el femicida ya se encontraba en el país limítrofe, donde pasó casi tres semanas.

El asesino de Calfín, quien era empleada del hospital de Esquel, en Chubut, fue capturado el 4 de mayo en la comuna de Castro, en la isla de Chiloé, al sur del territorio chileno. Su detención estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de Esquel, Interpol y la Policía de Investigaciones de Chile.

El hombre, condenado la muerte por quemaduras de su pareja, fue extraditado y entregado a la Policía Federal el 20 de agosto, en el paso internacional Cardenal Samoré, en Villa La Angostura, Neuquén. Posteriormente, el 29 de agosto se realizó una nueva audiencia y se dio a conocer formalmente su pena: prisión perpetua.

Sometieron a nuevas pericias psiquiátricas al supuesto asesino serial de Jujuy tras encontrar dos víctimas más

"Nos da paz para poder continuar", manifestó Daniela Santillán, sobrina de la víctima, en diálogo con la prensa afuera del juzgado. Miguel, padre adoptivo de la mujer asesinada, agregó: "Estamos aliviados. Hace dos años que estábamos peleando para que haya justicia. Yo quería verle la cara y preguntarle por qué me la había quemado".

El padre adoptivo de la víctima aclaró que finalmente no vio al femicida, dado que este escuchó la audiencia desde una sala contigua.

Según relató la familia a Clarín, ellos en ningún momento pudieron regresar a la casa que Calfín compartía con su asesino, dado que este y sus familiares se quedaron con las llaves de la vivienda. Sin embargo, ahora, por orden de la Justicia, Vargas Nehuén deberá restituirles la propiedad.

El femicidio de Ana Calfín

Fue el 6 de agosto de 2023 cuando Ana Calfín (38) sufrió quemaduras desde la cabeza hasta la cintura, que fueron provocadas por su pareja, Miguel Vargas Nehuén. El hombre intentó simular un accidente doméstico, las últimas palabras de la víctima y las evidencias presentadas ante el jurado popular permitieron que se lo declarara culpable.

El femicida prendió fuego a su pareja, de la misma forma que el padre de la víctima lo había hecho con la madre de ella, Damiana Millanguir, 35 años antes. Tras pasar varios días internada, con quemaduras de gravedad, Ana falleció el 18 de agosto de 2023.

La mujer asesinada tenía tres hijos, ahora de 21, 18 y 15 años, productos de una relación anterior, y trabajaba en el área de administración del Hospital de Esquel, en Chubut. Al momento de ser asesinada se encontraba en pareja con Vargas Nehuén, con quien vivía en el barrio Lennart Englund, en una casa que ella había construido para sus hijos.

AS.

LT.