Chile cambia su huso horario y adelanta una hora de su reloj.

El próximo sábado 6 de septiembre Chile cambiará su huso horario a partir de la medianoche. Por esta medida, gran parte del país vecino deberá adelantar sus relojes para el verano.

El cambio de horario aplica a todo el territorio nacional de Chile, exceptuando a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, que desde el año 2016 mantiene el llamado horario de verano durante todo el año.

La medida de cambio de horario en las regiones de Chile se encuentra determinada en el Decreto 244 de este país, donde se explica la configuración de la nueva hora que se sostendrá hasta abril próximo, en 2026.

Por el nuevo cambio, Chile adelantará sus relojes 60 minutos y por este motivo se alineará nuevamente con el huso horario UTC-3, el cual comparte con Argentina. Esto beneficia a los viajeros ya que regresa la sincronía horaria para la actividad turística, transporte y comunicaciones entre las comunidades.

Por ejemplo, los horarios del paso Cardenal Samoré -que conecta Villa La Angostura con Osorno– en Argentina es de 9 a 19, mientras que del lado chileno su horario es de 8 a 18. Con el cambio de huso horario, compartirán el mismo horario.