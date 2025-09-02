Detuvieron a un joven de 19 años por el caso de la mujer enterrada en el patio de su casa en Ezeiza

La Policía detuvo este martes a un adolescente de 19 años, señalado como el presunto autor del femicidio de Claudia Scrazzolo, la mujer de 38 años que fue hallada enterrada en el patio de su casa del barrio Santa Marta, en el municipio bonaerense de Ezeiza. En el caso también son investigados la hija de la víctima, de 15 años, y la pareja de ella, de 24, ya que sus declaraciones presentaron contradicciones.

El hecho se conoció el pasado 27 de agosto, cuando los familiares de Scrazzolo dieron aviso al número de emergencias 911 tras encontrar en la vivienda manchas de sangre y barro. Agentes de la comisaría 2° de Ezeiza realizaron una requisa, en la cual dieron con el cuerpo de la mujer semienterrado en la zona trasera del domicilio, con múltiples heridas de arma blanca.

Enterrada en el jardín: la autopsia abrió nuevas dudas sobre el caso

El cadáver fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora para la autopsia. Tras el estudio se constataron las lesiones y se descubrió que Scrazzolo tenía heridas lacerantes en la zona encefálica y golpes en el abdomen, pero ninguna de esas lesiones resultó letal. En ese sentido, se determinó que la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio.

Durante la investigación surgieron testimonios contradictorios de la menor de 15 años y de su pareja, identificado como Fernando Ruíz Díaz. La revisión de cámaras de seguridad permitió reconstruir dos movimientos claves: primero un Peugeot 208 negro, y luego un Fiat Cronos oscuro llegaron a la casa durante la madrugada, y de este último vehículo bajó un hombre que abandonó la casa minutos después.

Fuentes del caso indicaron que este segundo rodado era de un chofer de una aplicación, que fue a buscar a una persona que pidió un viaje desde allí. Más tarde, las autoridades lograron dar con el conductor.

La empresa brindó un informe de geolocalización y se descubrió que el sospechoso tiene 19 años y se había retirado hasta una casa de la calle Itapiru, en la localidad de Valentín Alsina, partido de Lanús.

Los efectivos de la Policía Bonaerense allanaron la propiedad y detuvieron al acusado, llamado Nicolás Ezequiel Rodríguez, cuando salía de la vivienda. El joven llevaba la misma campera que habría usado el día del crimen de Claudia y los oficiales también incautaron un pantalón y una mochila que tenían manchas de barro, las cuales serán analizadas.

Por otro lado, se secuestró un teléfono celular que será peritado en las próximas horas. De esta manera, Rodríguez quedó detenido por el delito de "homicidio de una mujer mediando violencia de género".

La Fiscalía 3 Descentralizada de Ezeiza avaló el operativo policial y notificó a Rodríguez de la formación de causa por femicidio, cuyos cargos tienen pena a prisión perpetua en caso de que sea hallado culpable.

El crimen de Claudia Scrazzolo

Por el momento, continúan las sospechas contra la hija adolescente de Scrazzolo y contra la pareja de ella, debido a los testimonios confusos y contradictorios que brindaron a los investigadores. Además, se determinó que la menor manipuló el celular de la víctima, enviando mensajes para justificar su ausencia en el trabajo.

“No voy a ir a trabajar por problemas de salud”, fue uno de los textos que escribió a las autoridades del Centro de Operaciones Municipales de Ezeiza, donde trabajaba su mamá. Aún no trascendió el móvil del hecho, pero la investigación sigue abierta y espera sumar más información a través de las declaraciones de los testigos y las pericias de laboratorio.

El impactante hallazgo del cuerpo de Claudia ocurrió en la casa ubicada en la calle Alem al 169, en el barrio Santa Marta. Su hija llamó a la Policía y explicó que vio un charco de sangre en la habitación y que, siempre según su relato, halló a su madre muerta en el patio. El cuerpo estaba envuelto en sábanas y frazadas, cubierto con chapas y tierra removida.

Dentro de la casa se levantaron rastros de sangre en las paredes y el colchón, lo que confirma que la agresión habría comenzado en el interior de la vivienda. Los investigadores estiman que probablemente más de una persona podría haber participado del hecho.

