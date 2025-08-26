Qué se sabe de Florencia Revah, la mujer que hallaron asesinada dentro de un auto en San Antonio de Areco

A pocos metros de la Ruta Nacional 8, a tres kilómetros del centro de la ciudad de San Antonio de Areco, este domingo fueron hallados muertos Florencia Revah, de 31 años, y Esteban Alejandro Suárez, de 41 años. Los cuerpos fueron encontrados dentro de un Chevrolet Onix blanco, estacionado bajo un árbol y sin patentes visibles.

Ambas víctimas convivieron en una casa en General Pacheco, Tigre, hasta que ella lo denunció por violencia de género. Finalmente, él se mudo a otra vivienda, también en la misma localidad.

Desmantelaron una red de atención médica tras la muerte de una mujer: operaban con una ambulancia y médicos truchos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"A los tumbos, la pareja habría vuelto antes de fin de año. Suárez era un tipo muy celoso, la vigilaba constantemente y casi no la dejaba tener redes sociales. Creo que ella tuvo que inventarse una cuenta de incógnito, que él no supiera. Ella era muy linda, buena compañera y muy eficiente en el trabajo", dijo a Clarín una fuente que prefirió mantener el anonimato.

"Yo la conocí hace unos ocho años y sabía de una relación sentimental anterior, que también estaba contaminada. Un vínculo tóxico. Ella se iba del trabajo derecho a su casa, para que no se enojara su ex. No puedo creer lo que le pasó, aunque tampoco sorprende tanto. No se lo merecía", agregó esa persona.

Según pudo reconstruirse, Revah y Suárez "estaban juntos hace varios años, pero en el último tiempo iban y venían más de lo que estaban. Tenían una relación complicada, marcada por la violencia", aportó un excompañero de trabajo.

Luego de la pandemia, Florencia vendía autos en un concesionario ubicado sobre la Avenida Del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en el último tiempo cambió de sector y comenzó a vender ventiladores.

Por su parte, Suárez tenía además de la denuncia de género, una solicitud de prohibición de acercamiento, cese de actos perturbación y exclusión, según advirtió la madre de Revah.

Banfield: atropelló a un ciclista de 24 años a toda velocidad y se dio a la fuga

Teniendo en cuenta la investigación y los primeros datos de la autopista, el caso trata de un femicidio, luego de evidenciar que Revah tenía cinco impactos de bala, uno de ellos en el cuello. "De no surgir algo de último momento de la Policía Científica, es un caso casi cerrado de femicidio y suicidio", sostuvieron.

El hombre presentaba una herida en la región parietal derecha de su cabeza, por lo que se cree que podría haber sido autoinflingida. Al mismo tiempo, durante la investigación, los efectivos identificaron un arma a pocos centímetros de su cuerpo, los documentos de identidad de ambos y dos tickets de peajes que permiten establecer un posible camino del vehículo.

BGD/ML