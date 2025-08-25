Banfield: atropelló a un ciclista de 24 años a toda velocidad y se dio a la fuga

Un joven de 24 años fue atropellado por un automóvil este sábado por la tarde en la localidad de Banfield, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. La víctima circulaba en bicicleta cuando fue embestido a toda velocidad por el vehículo, el cual no frenó y se dio a la fuga, motivo por el que está siendo intensamente buscado por la Policía.

El violento accidente vial ocurrió alrededor de las 13:30hs en el cruce de la avenida La Plata e Ignacio Correa, en la zona de Banfield Este, por donde el joven, identificado como Jonatan, se encontraba circulando a bordo de su bicicleta. En una grabación del momento se ve como el auto lo embiste a toda velocidad de frente y el conductor continúa con su camino, sin auxiliar al damnificado.

Dos cámaras de seguridad instaladas en el exterior de un domicilio de la zona, concretamente en la esquina donde se produjo el accidente, captaron el momento en el que la víctima circulaba en bicicleta por la calle Ignacio Correa hasta que fue embestido por un Citroën C3 color negro que circulaba a toda velocidad.

En las imágenes difundidas del hecho se puede ver que el joven intentó reducir la velocidad al encontrarse con el vehículo de frente. Sin embargo, el automovilista continuó con su marcha, no frenó, lo chocó de frente y escapó, sin detenerse a verificar el estado de salud de la víctima.

El chico de 24 años voló por el aire como consecuencia del impacto y quedó tendido sobre el asfalto. Luego de lo ocurrido, un vecino llamó de urgencia al 911 y se le dio aviso al personal policial del Comando Patrullas Lomas de Zamora. Una vez allí, los uniformados comprobaron que Jonatan se encontraba herido.

Como consecuencia de las heridas producidas por el impacto, el joven fue trasladado por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al hospital Luisa C. de Gandulfo, donde hasta este lunes permanecía hospitalizado en estado reservado.

"Sufrió fractura de cráneo. Si sale de esa, hay que hacer reconstrucción facial. No sabemos nada del conductor", señaló un familiar de la víctima en diálogo con La Unión, un medio local de Lomas de Zamora.

El caso quedó en manos de la UFI N°4 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Silvina Estévez. En este sentido, se abrió un expediente por lesiones culposas y las autoridades trabajan en un análisis y rastreo de las cámaras de seguridad de la zona para intentar localizar al conductor del vehículo.

