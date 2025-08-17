Choque, fuga y misterio en un paso a nivel del barrio de Flores

Un violento incidente vial ocurrió ayer a la mañana en el barrio porteño de Flores, donde un tren de la línea Sarmiento embistió a un taxi en el cruce de la avenida Nazca entre Venancio Flores y Bacacay.

Lo más llamativo del hecho fue que, tras el fuerte impacto, el conductor y el pasajero del vehículo de alquiler se dieron a la fuga y desde entonces son intensamente buscados por la Policía de la Ciudad.

El accidente ocurrió alrededor de las 5.30, mientras la formación del Sarmiento se dirigía hacia el lado de Moreno. Fue entonces cuando el taxi de modelo Fiat Cronos cruzó la avenida en contramano y, a rápida velocidad, intentó cruzar el paso a nivel. Los videos de las cámaras de seguridad no solo muestran la maniobra del taxista, sino el momento en el que el auto con taxímetro fue golpeado en su parte delantera por el tren. Debido al impacto, rebotó hacia el costado del laberinto por donde cruzan los peatones.

Más allá del siniestro en sí, uno de los hechos que más llamaron la atención de las fuerzas de seguridad presentes en el lugar fue la huida que emprendieron tanto el pasajero del taxi como el chofer.

Según el testimonio de un testigo del insólito hecho, el pasajero tomó otro taxi a pocos metros del lugar y se marchó del lugar. “El pasajero se baja, el tachero le da una bolsa y el pasajero se va del lugar en otro taxi”, relató el ocasional testigo.

Mientras tanto, el conductor del vehículo escapó corriendo por las vías, luego de haber dicho que “iba a buscar los papeles del auto”, una excusa que generó aún más sospechas en la zona.

El violento choque provocó la interrupción del servicio de la línea Sarmiento mientras personal de Bomberos trabajaba en el lugar para retirar el taxi de las vías, al tiempo que la Policía realizaba los peritajes de rigor. Afortunadamente, otra formación que venía en sentido contrario frenó su marcha momentos antes del siniestro y evitó una tragedia de mayores dimensiones.

Camionero en libertad. La Justicia de Garantías dispuso la libertad de Raúl Alejandro Lozano García, el camionero involucrado en el trágico choque en la ruta 88 en el que murieron el médico Diego Quirós y el hijo de su pareja, un niño de 9 años, mientras que Yanina Liani resultó con graves lesiones.

El chofer, que se encontraba alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán, recuperará la libertad tras certificarse que no existen impedimentos legales para la medida.

La resolución, firmada por el juez Daniel De Marco, titular del Juzgado de Garantías N°1, se extendió en 27 páginas y planteó la “ausencia de riesgo procesal, la innecesariedad y desproporcionalidad del encierro riguroso” para Lozano García.