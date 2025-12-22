El 22 de diciembre, el santoral católico conmemora a Santa Francisca Javiera Cabrini, religiosa italiana del siglo XIX reconocida por su labor misionera y su compromiso con los migrantes. Su vida, documentada en fuentes en inglés e italiano, representa una fe que se expresó en acción concreta, educación y asistencia social.

Santa Francisca Javiera Cabrini: una vocación que se hizo misión global

Francisca Javiera Cabrini nació en 1850 en Lombardía, Italia. Desde joven manifestó una vocación misionera marcada por el deseo de ayudar a los más vulnerables. Según la Catholic Encyclopedia en inglés, fundó la congregación de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, dedicada a la educación y al cuidado de los pobres.

San Urbano V, el papa que intentó devolver la Iglesia a Roma en tiempos de crisis

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Aunque soñaba con ir a Asia, su misión se orientó hacia América. Enviada a Estados Unidos a fines del siglo XIX, se encontró con comunidades de inmigrantes italianos que vivían en condiciones precarias. Fuentes italianas del Santi e Beati señalan que su respuesta fue inmediata: creó escuelas, orfanatos y hospitales para acompañar a quienes habían dejado su tierra en busca de un futuro mejor.

Su obra se expandió rápidamente por América del Norte y del Sur. Crónicas anglófonas destacan que fundó más de sesenta instituciones educativas y sanitarias, convirtiéndose en una de las figuras femeninas más influyentes de la Iglesia moderna. Su liderazgo combinó firmeza organizativa y una profunda espiritualidad.

Santa Cabrini enfrentó enfermedades, viajes extenuantes y resistencias culturales, pero nunca abandonó su misión. Los testimonios coinciden en que su fortaleza interior provenía de una intensa vida de oración y de una convicción clara: servir a Cristo en cada persona necesitada, especialmente en los migrantes.

Canonizada en 1946, fue proclamada patrona de los migrantes por el papa Pío XII. Las oraciones dedicadas a ella piden protección para quienes deben dejar su país, fortaleza para empezar de nuevo y sensibilidad social frente al sufrimiento ajeno. En textos en inglés se la invoca como ejemplo de esperanza activa.

San Lázaro, el amigo de Jesús cuya resurrección marcó la historia del cristianismo

Su figura mantiene plena vigencia en el mundo contemporáneo, atravesado por desplazamientos forzados y crisis humanitarias. Santa Francisca Javiera Cabrini representa una Iglesia en salida, comprometida con la dignidad humana más allá de fronteras y nacionalidades.

Además de Santa Francisca Javiera Cabrini, el 22 de diciembre el calendario litúrgico recuerda a otros santos y beatos de la tradición cristiana. La fecha se inscribe en los últimos días del Adviento, junto a celebraciones recientes como San Pedro Canisio y San Domingo de Silos, en la antesala inmediata de la Navidad.

En la Ciudad de Buenos Aires, la memoria de Santa Cabrini puede evocarse en la Parroquia Nuestra Señora de los Migrantes, donde se reza especialmente por quienes llegan al país en busca de trabajo, refugio y nuevas oportunidades, en sintonía con el legado espiritual de esta misionera.