El 17 de diciembre, el santoral católico conmemora a San Lázaro, una de las figuras más singulares del cristianismo primitivo. Conocido por el relato evangélico de su resurrección narrado en el Evangelio de Juan, su vida quedó ligada para siempre al mensaje central de la fe cristiana: la victoria de la vida sobre la muerte.

San Lázaro: el testigo de la resurrección

San Lázaro era hermano de Marta y María y vivía en Betania, una aldea cercana a Jerusalén. Fuentes en inglés como la Catholic Encyclopedia señalan que su amistad con Jesús era profunda y pública. Cuando enfermó y murió, fue sepultado durante cuatro días antes de que Jesús ordenara abrir el sepulcro y lo llamara de nuevo a la vida.

El episodio de la resurrección de Lázaro tuvo un impacto decisivo en la vida pública de Jesús. Textos italianos del Santi e Beati subrayan que este milagro fue uno de los factores que aceleraron la persecución contra Cristo por parte de las autoridades religiosas, al demostrar de manera contundente su poder divino.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Santa Adelaida de Borgoña, la emperatriz que unió poder político y fe cristiana

Tras los acontecimientos evangélicos, la tradición cristiana sostiene que Lázaro fue perseguido y obligado a abandonar Judea. Fuentes anglófonas medievales afirman que se trasladó a la región de la Provenza, donde fue obispo de Marsella y dedicó el resto de su vida a la evangelización de comunidades paganas.

San Lázaro es venerado como patrono de los enfermos, especialmente de quienes padecen enfermedades prolongadas. Su figura representa la esperanza frente al sufrimiento y la confianza en la misericordia divina. En la iconografía tradicional suele aparecer envuelto en vendas o portando un báculo episcopal.

Las oraciones dedicadas a San Lázaro piden fortaleza ante la enfermedad, consuelo frente a la muerte y fe en la resurrección. Tradiciones en inglés lo invocan con plegarias centradas en la esperanza cristiana y el acompañamiento espiritual en momentos límite.

San Valeriano de Abbenza, el obispo africano que sostuvo la fe en tiempos de persecución

Su devoción se mantiene viva tanto en Oriente como en Occidente, especialmente en Francia e Italia, donde se conservan antiguas iglesias dedicadas a su memoria. La Oxford Dictionary of Saints lo define como una figura clave para comprender la dimensión humana y milagrosa del mensaje evangélico.

Además de San Lázaro, el 17 de diciembre el calendario recuerda a otros santos y beatos del cristianismo primitivo. La semana litúrgica continúa marcada por figuras del Adviento como Santa Adelaida, San Juan de la Cruz y Santa Lucía, que preparan espiritualmente la cercanía de la Navidad.

En la Ciudad de Buenos Aires, la memoria de San Lázaro puede evocarse en la Iglesia de San Ignacio de Loyola, donde se conserva la tradición de rezar por los enfermos y por quienes atraviesan situaciones de dolor, en sintonía con el mensaje de esperanza asociado a este santo.