El 13 de diciembre, el santoral católico conmemora a Santa Lucía de Siracusa, una de las mártires más queridas del cristianismo primitivo. Según fuentes en inglés e italiano, su nombre —Lucía, “la luminosa”— la convirtió en emblema de luz, esperanza y fe inquebrantable frente a la persecución romana.

Santa Lucía: la joven que eligió la fe antes que la vida

Nacida en Siracusa a finales del siglo III, Lucía decidió consagrar su virginidad a Cristo y entregar su herencia a los pobres. Crónicas anglófonas relatan que un pretendiente pagano la denunció ante el prefecto de la ciudad, desencadenando su martirio. Rehusó renunciar a su fe y enfrentó torturas extremas.

Las versiones italianas sobre su pasión señalan que, según la tradición, ni siquiera los soldados pudieron moverla cuando intentaron llevarla al prostíbulo como forma de castigo. Su firmeza era interpretada como signo de intervención divina. Finalmente fue ejecutada mediante degollamiento alrededor del año 304, durante las persecuciones de Diocleciano.

Su figura se asoció muy pronto con la luz, no solo por el significado de su nombre, sino también por relatos medievales que afirmaban que conservó la vista tras ser torturada. Fuentes inglesas como Butler’s Lives of the Saints afirman que esta tradición la convirtió en patrona de quienes sufren enfermedades oculares y de quienes buscan claridad interior.

La devoción a Santa Lucía se extendió por Italia, España y, de manera singular, por los países nórdicos, donde el 13 de diciembre marca festividades llenas de velas y procesiones. En las oraciones en inglés, especialmente las difundidas por la USCCB, se pide a la mártir que ilumine el corazón y fortalezca en tiempos de oscuridad.

Los milagros atribuidos a su intercesión incluyen curaciones relacionadas con la vista, protección frente a peligros físicos y favores espirituales. Su imagen con una lámpara o una corona de velas simboliza la victoria de la fe sobre la noche, un motivo presente en numerosas representaciones italianas medievales y renacentistas.

Además de Santa Lucía, el 13 de diciembre también se recuerda a santos como San Jenaro de Pavia y mártires de África del Norte. La semana litúrgica incluye figuras destacadas como la Virgen de Guadalupe (12 de diciembre) y San Dámaso I (11 de diciembre), conformando uno de los períodos más devocionales de Adviento.

En la Ciudad de Buenos Aires, Santa Lucía es venerada especialmente en la Parroquia Santa Lucía, ubicada en el barrio de Barracas, donde cada 13 de diciembre los fieles acuden a pedir por la vista, la salud y la claridad espiritual, participando de procesiones y bendiciones tradicionales.