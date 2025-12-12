El 12 de diciembre, el santoral católico celebra a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México y Emperatriz de América. Según fuentes en inglés e italiano, esta advocación mariana se originó en 1531, cuando la Virgen se apareció a Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el cerro Tepeyac, dejando un mensaje de consuelo y esperanza para todos los pueblos.

La Virgen de Guadalupe: historia, mensaje y milagros

De acuerdo con documentos en inglés como The Guadalupe Event y análisis italianos del Pontificio Istituto Messicano, la Virgen se presentó a Juan Diego con rasgos mestizos y habló en náhuatl, pidiéndole que se construyera un templo donde pudiera ofrecer amor, amparo y protección a quienes la buscaran. Estas apariciones tuvieron lugar entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531.

La prueba solicitada por el obispo Zumárraga llegó cuando Juan Diego desplegó su tilma, y en ella apareció la imagen de la Virgen impresa de manera inexplicable. Estudios científicos citados en publicaciones anglófonas resaltan que el tejido no debería haber sobrevivido casi cinco siglos y que la figura mantiene características ópticas y cromáticas que siguen siendo objeto de investigación.

El mensaje guadalupano —“¿No estoy yo aquí que soy tu madre?”— se convirtió en un símbolo espiritual para millones de personas. Textos en italiano destacan el profundo impacto cultural que tuvo en la evangelización de América, ofreciendo un puente entre las culturas indígenas y la fe cristiana. Desde entonces, la devoción creció hasta convertirse en una de las más numerosas del mundo.

Entre los milagros atribuidos a su intercesión figuran curaciones, conversiones, protección en circunstancias de peligro y favores personales. La Basílica de Guadalupe en Ciudad de México recibe cada año a más de 20 millones de peregrinos, cifra mencionada en fuentes anglófonas como el Catholic News Herald, lo que la posiciona entre los santuarios más visitados del planeta.

La devoción actual incluye oraciones como la “Prayer to Our Lady of Guadalupe” publicada en inglés por la USCCB, que pide consuelo para quienes sufren, fortaleza para las familias y protección maternal para toda América. La Virgen es considerada patrona de los no nacidos, de los migrantes y de quienes buscan consuelo ante situaciones difíciles.

Además de Guadalupe, el 12 de diciembre se recuerda a santos como Nuestra Señora de Loreto (10 de diciembre), San Dámaso (11 de diciembre) y Santa Lucía (13 de diciembre), formando parte de un ciclo litúrgico de fuerte impronta mariana y martirial en la segunda semana de Adviento.

En la Ciudad de Buenos Aires, la devoción guadalupana se vive con especial intensidad en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Palermo, donde miles de fieles participan de misas, serenatas, peregrinaciones y vigilias cada 12 de diciembre, en honor a la patrona de América Latina.