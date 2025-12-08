El 8 de diciembre, el santoral católico celebra la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una de las fiestas marianas más importantes del calendario litúrgico. La conmemoración recuerda que María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su existencia, según el dogma proclamado en 1854.

La Inmaculada Concepción: origen, doctrina y devoción mundial

La tradición sobre la pureza de María hunde sus raíces en los Padres de la Iglesia, especialmente en textos griegos y latinos que ya la llamaban Panagia (“toda santa”). Teólogos medievales como Duns Scoto defendieron su concepción inmaculada, argumento que influyó decisivamente en el desarrollo doctrinal que culminó siglos más tarde con su definición oficial.

El 8 de diciembre de 1854, el papa Pío IX proclamó el dogma mediante la bula Ineffabilis Deus, afirmando que María, “por singular gracia y privilegio divino”, fue preservada de toda mancha de pecado original. Este acto fortaleció la identidad mariana de la Iglesia y consolidó la solemnidad como una celebración de rango universal.

Los relatos devocionales vinculados a la Inmaculada incluyen su influencia en conversiones personales, favores atribuidos a su intercesión y episodios como las apariciones de Lourdes en 1858, donde María se presentó como la “Inmaculada Concepción”. Millones de fieles interpretan este mensaje como confirmación sobrenatural del dogma.

La devoción actual mantiene fuerte presencia en Europa y América Latina. En Italia, España, Francia y Estados Unidos se organizan procesiones, vigilias y actos públicos de consagración. En Roma, cada 8 de diciembre el Papa visita la estatua de la Inmaculada en Piazza di Spagna para un tradicional homenaje floral.

Las oraciones más difundidas en esta solemnidad incluyen la “Oración a la Inmaculada Concepción”, el “Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!”, y el rezo del Ángelus. Para muchos fieles, esta fecha también inaugura de manera espiritual el tiempo navideño, recordando el papel de María en la llegada de Cristo.

A nivel litúrgico, la fiesta tiene categoría de solemnidad y en varios países es día de precepto. Como protectora de naciones enteras, la Inmaculada ocupa un lugar central en la vida religiosa: es patrona de Estados Unidos, España, Argentina y múltiples órdenes religiosas que la invocan como guía y modelo de santidad.

Otros santos recordados alrededor de esta fecha incluyen a San Nicolás (6 de diciembre), San Ambrosio (7 de diciembre) y San Juan Diego (9 de diciembre), configurando una semana litúrgica marcada por figuras de gran relevancia histórica y espiritual dentro del calendario cristiano.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Inmaculada Concepción es venerada de manera especial en la Basílica Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, conocida como “La Redonda” de Belgrano, un templo histórico donde cada 8 de diciembre miles de fieles participan de la misa, la bendición de imágenes y la tradicional iluminación del árbol navideño.