El 3 de diciembre, el santoral católico celebra a San Francisco Javier, uno de los misioneros más influyentes de la historia cristiana. Su vida, documentada en cartas y crónicas en inglés e italiano, revela un viaje extraordinario que lo llevó desde Navarra hasta las costas del Japón y los límites de China.

San Francisco Javier: un misionero incansable que cambió la historia de la Iglesia

Nacido en 1506 y formado en la Universidad de París, Francisco Javier fue uno de los primeros compañeros de San Ignacio de Loyola. Su vocación misionera nació del deseo de “llevar el Evangelio donde nadie hubiera llegado”, según cartas conservadas en archivos jesuitas italianos.

Enviado por el rey de Portugal como nuncio apostólico para Oriente, recorrió miles de kilómetros en condiciones extremas. Evangelizó comunidades enteras en Goa (India), estableció escuelas, bautizó a miles de conversos y defendió a los más vulnerables frente a abusos de autoridades coloniales, según testimonios ingleses de la época.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

San Silvestre Gozzolini, el Abad que abrazó el desierto y fundó una orden de rigurosa observancia

Su labor se extendió luego a Japón, donde aprendió el idioma, adaptó su estilo de predicación y fundó las primeras comunidades cristianas del país. Los escritos jesuitas destacan su capacidad para comprender culturas complejas y su prudencia en un territorio donde la fe cristiana era vista con desconfianza.

Su último viaje lo llevó a las puertas de China, donde soñaba establecer una misión estable. Enfermo y abandonado en la isla de Shangchuan, murió en 1552 mirando hacia el continente que deseaba evangelizar. Su muerte solitaria se convirtió en símbolo de entrega total a su misión espiritual.

Oración a San Francisco Javier

San Francisco Javier es considerado patrono de las misiones católicas y un modelo de audacia apostólica. Muchas de sus oraciones, conservadas en inglés e italiano, piden ardor interior, valentía y disponibilidad. Una plegaria antigua suplica: "Enciende nuestros corazones, como hiciste con San Francisco Javier, para llevar luz donde habita la oscuridad”.

Qué otros santos se recuerdan hoy

Además de San Francisco Javier, el 3 de diciembre el calendario recuerda a santos como San Sofonías, el beato Eduardo Coleman y mártires de la Iglesia primitiva. Durante la misma semana se celebran también a Santa Bárbara, San Nicolás y Santa Bibiana, figuras clave del ciclo litúrgico de Adviento.

En la Ciudad de Buenos Aires, la memoria de San Francisco Javier está presente en la Iglesia de San Ignacio de Loyola (Bolívar 225), templo jesuita histórico donde se honra a los primeros compañeros ignacianos y donde se realizan oraciones por misiones, vocaciones y fortaleza espiritual.